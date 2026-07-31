Opole Kanapa nie mieściła się w aucie. 56-latka i tak ruszyła w miasto. Nagranie Oprac. Svitlana Kucherenko |

56-latka jechała z kanapą wystającą z samochodu Źródło wideo: KPP Kędzierzyn-Koźle Źródło zdj. gł.: KPP Kędzierzyn-Koźle

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Do policji w Kędzierzynie-Koźlu wpłynęło nagranie przedstawiające osobowego seata, którym przewożono kanapę. Problem polegał na tym, że mebel był zbyt duży, by zmieścić się w samochodzie. Wystawał przez otwarte tylne drzwi po stronie pasażera, a mimo to kierująca kontynuowała jazdę ulicami miasta.

"Z nagrania wynikało, że przewożony przedmiot nie został odpowiednio umieszczony ani zabezpieczony. Otwarte podczas jazdy drzwi oraz wystająca z samochodu kanapa mogły stanowić zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

Kanapa nie zmieściła się w aucie, ale kierująca i tak ruszyła w drogę Źródło zdjęcia: KPP Kędzierzyn-Koźle

Analiza materiału pozwoliła najpierw zidentyfikować właściciela samochodu, a następnie ustalić, kto siedział za kierownicą.

Została ukarana mandatem

Jak się okazało, za kierownicą seata siedziała 56-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego. Kobieta została ukarana mandatem za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym, związane z niewłaściwym przewożeniem i zabezpieczeniem ładunku.