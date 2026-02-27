Logo strona główna
Podwójne zabójstwo w Kadłubie. Zarzuty i areszt dla 17-latka

17-latek doprowadzony do prokuratury
Zastępca prokuratora rejonowego w Strzelcach Opolskich o zabójstwie w Kadłubie
Źródło: TVN24
17-latek zatrzymany po brutalnym zabójstwie dwóch osób w Kadłubie (Opolskie) usłyszał w piątek w prokuraturze zarzuty i przyznał się do winy. W sobotę sąd zdecydował o tymczasowym, trzymiesięcznym areszcie dla niego. Nastolatek miał zabić siekierą 38-letniego ojczyma i 87-letnią babcię, a nagranie z ataku opublikować w sieci.

Zatrzymany po zabójstwie dwóch osób w Kadłubie 17-letni Łukasz G. został w piątek doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich. 

- Pierwotnie prokuratura przedstawiła mu zarzut popełnienia dwóch zbrodni kwalifikowanych z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu karnego, tzn. zabójstwa w typie podstawowym - poinformował podczas zwołanej konferencji prasowej Piotr Krzemionka-Kowalski, zastępca prokuratora rejonowego w Strzelcach Opolskich.

Jednak w związku z wyjaśnieniami złożonymi przez podejrzanego, jak również ze wstępnymi wynikami sekcji zwłok ofiar prokurator podjął decyzję, by przedstawić podejrzanemu zarzut popełnienia zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Jak wynika z sekcji zwłok, bezpośrednią przyczyną śmierci ofiar były liczne ciosy zadawane w głowę i szyję. Sprawca zadawał je przy użyciu kilku różnych narzędzi. 

- Podejrzany nie przestawił żadnego konkretnego motywu, którym się kierował. Wspominał natomiast o pewnych zdarzeniach związanych z jego sytuacją zawodową i szkolną, które wystąpiły w ostatnim czasie w jego życiu - mówił prokurator Piotr Krzemionka-Kowalski..

Nastolatkowi, który przyznał się do popełnienia zbrodni, grozi co najmniej 15 lat pozbawienia wolności do dożywotniego pozbawienia wolności, jednak z uwagi na fakt, że podejrzany nie jest pełnoletni, nie może dostać kary dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator będzie wnioskował o surową karę. 

Jak przekazał prokurator, na tym etapie nie ma podejrzeń co do złego stanu psychicznego oskarżonego. Nigdy nie leczył się psychiatrycznie, aczkolwiek jego poczytalność zostanie zweryfikowana. Weryfikowane są również nagrania, które zostały opublikowane w sieci. Podejrzany nie kwestionuje ich autentyczności. 

Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 17-latka. W sobotę sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował trzymiesięczny areszt.

Dwie osoby zamordowane siekierą

W czwartek, 26 lutego około godziny 4 rano policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości natrafili w sieci na drastyczne nagrania, które miały przedstawiać zabójstwo.

Śledczy szybko ustalili autora filmu oraz adres w Kadłubie na Opolszczyźnie. W domu funkcjonariusze odkryli ciała 87-letniej kobiety (wcześniej podawano, że kobieta miała 92 lata) i 38-letniego mężczyzny. 

Jak poinformowała prokuratura, w domu mieszkało małżeństwo, starsza matka kobiety oraz jej 17-letni syn. W dniu zbrodni w domu było trzech lokatorów. Matka nastolatka w tym czasie przebywała w szpitalu na planowanym zabiegu. Ofiarami zbrodni był ojczym i babcia nastolatka.

Podwójne zabójstwo w Kadłubie
Podwójne zabójstwo w Kadłubie
Źródło: Opolska policja

Jak przekazał Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu, do zabójstwa doszło w nocy ze środy na czwartek w domu jednorodzinnym. - Weryfikując otrzymane informacje, funkcjonariusze znaleźli zwłoki mężczyzny i kobiety - powiedział rzecznik.

Bar potwierdził, że obrażenia odniesione przez ofiary najprawdopodobniej zostały zadane przy pomocy siekiery.

17-latka zatrzymano po obławie

Po kilku godzinach obławy policjanci odnaleźli i zatrzymali podejrzewanego 17-latka.

- Do zatrzymania nastolatka doszło kilka minut po godzinie 13 w powiecie krapkowickim. Mężczyzna ukrywał się w zaroślach. W chwili zatrzymania nie był uzbrojony, nie stawiał oporu. Był spokojny i niczego nie wyjaśniał. 17-latek został doprowadzony do strzeleckiej komendy - podała w czwartek podkomisarz Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

17-latek doprowadzony do prokuratury
17-latek doprowadzony do prokuratury
Źródło: Opolska policja
Doprowadzenie podejrzewanego o podwójne zabójstwo nastolatka
Doprowadzenie podejrzewanego o podwójne zabójstwo nastolatka
Źródło: TVN24

To drugie podwójne morderstwo, do którego doszło w województwie opolskim tego dnia. W Sadach pod Niemodlinem policjanci wysłani do interwencji w jednym z domów znaleźli zwłoki 24-latki i jej 29-letniego znajomego. Zatrzymano ukrywającego się na strychu domu 29-letniego brata zamordowanej kobiety. Mężczyzna podczas zatrzymania zaatakował policjanta. W piątek usłyszał zarzuty. Śledczy zarzucają mu zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Udostępnij:
Tagi:
