Rowerzystka przysypana cementem po nagłym hamowaniu ciężarówki
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 1 czerwca, w Gogolinie na Opolszczyźnie, kiedy kierujący samochodem osobowym marki Skoda zatrzymał się przed oznakowanym przejazdem dla rowerów, ustępując pierwszeństwa rowerzystce.
- Jadący za nim kierujący pojazdem ciężarowym, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, rozpoczął gwałtowne hamowanie. Towar znajdujący się na ciężarówce wysypał się na poprzedzający samochód i rowerzystkę - informuje aspirant Sonia Sowa z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.
Cement przysypał kobietę na przejściu
Z tira wysypał się sypki cement, który jak widać na nagraniu, chmurą nakrył rowerzystkę. Kobieta przewróciła się i uderzyła głową o chodnik. Została przetransportowana do szpitala.
Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Kierowca ciężarówki został ukarany mandatem w wysokości 3 tysięcy złotych za spowodowanie zagrożenia w ruchu oraz niewłaściwe zabezpieczenie ładunku.