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Rowerzystka przysypana cementem po nagłym hamowaniu ciężarówki

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Cement przysypał kobietę na przejściu
Rowerzystka osypana cementem, po nagłym hamowaniu ciężarówki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Opolskie Ratownictwo
Rowerzystka została przysypana cementem po tym, jak kierowca ciężarówki gwałtownie zahamował przed przejściem dla pieszych w Gogolinie (woj. opolskie). Kobieta trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 1 czerwca, w Gogolinie na Opolszczyźnie, kiedy kierujący samochodem osobowym marki Skoda zatrzymał się przed oznakowanym przejazdem dla rowerów, ustępując pierwszeństwa rowerzystce.

- Jadący za nim kierujący pojazdem ciężarowym, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, rozpoczął gwałtowne hamowanie. Towar znajdujący się na ciężarówce wysypał się na poprzedzający samochód i rowerzystkę - informuje aspirant Sonia Sowa z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.

Groźny incydent w Gogolinie
Groźny incydent w Gogolinie
Źródło zdjęcia: Opolskie Ratownictwo

Cement przysypał kobietę na przejściu

Z tira wysypał się sypki cement, który jak widać na nagraniu, chmurą nakrył rowerzystkę. Kobieta przewróciła się i uderzyła głową o chodnik. Została przetransportowana do szpitala.

Cement przysypał kobietę na przejściu
Cement przysypał kobietę na przejściu
Źródło zdjęcia: Opolskie Ratownictwo

Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Kierowca ciężarówki został ukarany mandatem w wysokości 3 tysięcy złotych za spowodowanie zagrożenia w ruchu oraz niewłaściwe zabezpieczenie ładunku.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Opolskierowerzysta
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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