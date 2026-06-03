Opole Rowerzystka przysypana cementem po nagłym hamowaniu ciężarówki Oprac. Svitlana Kucherenko |

Rowerzystka osypana cementem, po nagłym hamowaniu ciężarówki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Opolskie Ratownictwo

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 1 czerwca, w Gogolinie na Opolszczyźnie, kiedy kierujący samochodem osobowym marki Skoda zatrzymał się przed oznakowanym przejazdem dla rowerów, ustępując pierwszeństwa rowerzystce.

- Jadący za nim kierujący pojazdem ciężarowym, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, rozpoczął gwałtowne hamowanie. Towar znajdujący się na ciężarówce wysypał się na poprzedzający samochód i rowerzystkę - informuje aspirant Sonia Sowa z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.

Groźny incydent w Gogolinie Źródło zdjęcia: Opolskie Ratownictwo

Cement przysypał kobietę na przejściu

Z tira wysypał się sypki cement, który jak widać na nagraniu, chmurą nakrył rowerzystkę. Kobieta przewróciła się i uderzyła głową o chodnik. Została przetransportowana do szpitala.

Cement przysypał kobietę na przejściu Źródło zdjęcia: Opolskie Ratownictwo

Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Kierowca ciężarówki został ukarany mandatem w wysokości 3 tysięcy złotych za spowodowanie zagrożenia w ruchu oraz niewłaściwe zabezpieczenie ładunku.

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