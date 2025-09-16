Pijany i bez prawa jazdy doprowadził do wypadku. Został deportowany

Do wypadku doszło kilka dni temu po godzinie 22:00 na drodze krajowej nr 94 na Opolszczyźnie.
"Audi podczas wyprzedzania innego pojazdu zderzyło się czołowo z jadącym z naprzeciwka fiatem. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca audi był nietrzeźwy. Obywatel Ukrainy miał bowiem ponad dwa promile alkoholu w swoim organizmie, a na dodatek nie posiadał uprawnień do kierowania" - informuje opolska policja.
Jak ustalili funkcjonariusze, pojazd, którym kierował mężczyzna - należał do jego koleżanki, która poprosiła o zawiezienie auta do lakiernika.
W wyniku zdarzenia 20-letni pasażer audi oraz 43-letni kierujący fiatem trafili do szpitala.
Został deportowany
Obywatel Ukrainy został zatrzymany przez brzeskich funkcjonariuszy i trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego pod wpływem alkoholu.
Funkcjonariusze straży granicznej wydali administracyjną decyzję zobowiązującą 25-latka do powrotu do kraju pochodzenia. Mężczyzna został już deportowany. Obowiązuje go również ośmioletni zakaz wjazdu na teren Polski i państw strefy Schengen.
