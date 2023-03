Sprawy pilne, sprawy smutne, sprawy nieuchronne

Daleko stąd, na Florydzie, umiera Marian Marzyński. A tak niedawno ten sam Marian żegnał Mariusza Waltera, człowieka, który wymyślił TVN. Marian uważał, że to on stworzył Mariusza. Najlepiej zgodzić się, że jednego nie byłoby bez drugiego. Bez Mariusza nie byłoby Mariana i na odwrót. Bez Mariana nie byłoby Mariusza. Przynajmniej dla mnie. Bo dla mnie byli nierozłączni.

Blisko 70 lat temu razem robili "Turniej Miast". Do dziś funkcjonuje legenda tego programu, choć mało kto pamięta, na czym polegała jego niezwykłość. Pomysł był francuski i polegał na rywalizacji dwóch niewielkich miejscowości w różnego rodzaju konkursach, od dojenia krów na czas, do haftowania. Do Polski pomysł zaimportował Marzyński. Na tle skromnej, niepewnej siebie produkcji telewizyjnej tamtego czasu, "Turniej miast" wyróżniał się, rozmachem, szaleństwem i bezczelnością, bo w konkursach uczestniczyła również władza zmuszona do udziału w konkursie dojenia krów. Rozmach, szaleństwo i bezczelność wniósł do widowiska Marian. Żeby jednak to szaleństwo mogło się narodzić i dawało się oglądać na ekranie, potrzebna była precyzja i dokładność Waltera. Ktoś musiał zapanować nad nieodpowiedzialnym temperamentem Mariana.