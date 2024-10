Kapuściński napisał o Baśce, "była mistrzynią, trudnej sztuki (…) przenikliwych wywiadów". Ja bym Kapuścińskiego uzupełnił. Baśka była nie tylko mistrzynią wywiadów, była też mistrzynią reportażu. Lektura "Męki twórczej" uprzytomniła mi, że w tej sprawie nie jestem bezstronny. Kilka świetnych tekstów reporterskich napisała do spółki z Ewą Szymańską, moją żoną, więc może lepiej żebym siedział cicho, jednak ośmielam się odezwać, przy okazji zareklamować własną żonę, bo to, co mówię mam na piśmie.

Jeśli jednak szukać w tej sprawie wątków kumoterskich, to zaważyła tu raczej moja sportowa znajomość z Bogdanem Łopieńskim, który wręczył mi przy jakiejś okazji maszynopis i powiedział: "Przeczytaj. To jest tekst Baśki. Chyba niezły". Nie pamiętam o czym to było, ale pamiętam, że czytając to, co dał mi Bogdan, nie miałem wątpliwości, że mam do czynienia z kimś nieprzeciętnie zdolnym, kto ma ucho do języka, śmieszą go zbitki w stylu "już od wczesnych godzin rannych", umysł ma jak brzytwa i dysponuje poczuciem humoru. Te właściwości widać było gołym okiem niemal w każdej linijce tekstów Baśki.