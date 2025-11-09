Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 521 pomiędzy miejscowościami Prabuty, a Bronowo.
- Auto jechało od strony Prabut i Kwidzyna. Podczas manewru wyprzedzania młody kierowca zjechał na pobocze i nie był w stanie wyprowadzić auta z powrotem na jezdnię. Uderzył w przydrożne drzewo - przekazała mł. asp. Anna Sznarkowska z iławskiej policji i dodała, że manewr mogły utrudnić liście leżące na drodze.
- Kierowca jechał z prędkością, która nie była dostosowana do panujących dziś warunków drogowych - powiedziała policjantka i zaznaczyła, że policjanci ustalają dokładną prędkość, z jaką jechało audi oraz wszystkie okoliczności wypadku.
W ciężkim stanie trafiła do szpitala, jadąca jako pasażerka, 18-letnia dziewczyna. Lekarze walczą o jej życie.
W warmińsko-mazurskim panują w niedzielę trudne warunki drogowe - są gęste mgły, miejscami pada drobny deszcz.
Autorka/Autor: fil/gp
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Infoilawa.pl