Olsztyn

Zginął 19-latek, 18-latka walczy o życie

Tragiczny wypadek koło Iławy. Nie żyje 19-latek, 18-latka trafiła do szpitala
Do zdarzenia doszło w powiecie iławskim
Źródło: Google Maps
Na drodze wojewódzkiej 521 niedaleko Iławy doszło do tragicznego wypadku. 19-letni kierowca zginął na miejscu, a 18-letnia pasażerka w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 521 pomiędzy miejscowościami Prabuty, a Bronowo.

- Auto jechało od strony Prabut i Kwidzyna. Podczas manewru wyprzedzania młody kierowca zjechał na pobocze i nie był w stanie wyprowadzić auta z powrotem na jezdnię. Uderzył w przydrożne drzewo - przekazała mł. asp. Anna Sznarkowska z iławskiej policji i dodała, że manewr mogły utrudnić liście leżące na drodze.

- Kierowca jechał z prędkością, która nie była dostosowana do panujących dziś warunków drogowych - powiedziała policjantka i zaznaczyła, że policjanci ustalają dokładną prędkość, z jaką jechało audi oraz wszystkie okoliczności wypadku.

W ciężkim stanie trafiła do szpitala, jadąca jako pasażerka, 18-letnia dziewczyna. Lekarze walczą o jej życie.

Tragiczny wypadek koło Iławy. Nie żyje 19-latek, 18-latka trafiła do szpitala
Tragiczny wypadek koło Iławy. Nie żyje 19-latek, 18-latka trafiła do szpitala
Źródło: Infoilawa.pl

W warmińsko-mazurskim panują w niedzielę trudne warunki drogowe - są gęste mgły, miejscami pada drobny deszcz.

Rowerzysta potrącony przez samochód
Rowerzysta potrącony przez samochód. Lądował śmigłowiec LPR
Katowice
Siedem akcji GOPR w jeden dzień w Karkonoszach
Tłumy turystów w górach. Aż 12 osób potrzebowało pomocy
Wrocław
Śmiertelny wypadek pod Janikowem
Nie opanował auta na zakręcie. Nie żyje 22-letni kierowca
Wrocław

Autorka/Autor: fil/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Infoilawa.pl

Wypadkiruch drogowyWarmińsko-MazurskiePolicja
