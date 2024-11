72-letni ksiądz prałat Lech Lachowicz ze Szczytna, który został brutalnie zaatakowany w minioną niedzielę na plebanii, jest w stanie krytycznym. Zatrzymany 27-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. "Zadał on proboszczowi kilka uderzeń metalowym toporkiem w głowę" - opisano w zarzucie. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski, 27-latek przyznał się, że napadł księdza w celach rabunkowych. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące.

Ksiądz Marcin Sawicki przyznał, że to pierwsza taka sytuacja w Archidiecezji Warmińskiej. Cała społeczność jest nią zszokowana i zasmucona. - Sytuacja, do której doszło w niedzielę, poruszyła całą naszą diecezję. Jesteśmy tym zszokowani, zasmuceni. Do tej pory takie wydarzenie nie miało miejsca w naszej archidiecezji - powiedział ksiądz.