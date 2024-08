czytaj dalej

"Przekonał ją do siebie powściągliwym i chętnym do współpracy stylem bycia, pytał, co może zrobić, by pomóc" - tak o kulisach wyboru Tima Walza na kandydata demokratki na wiceprezydenta USA pisze CNN. Stacja rozmawiała z osobami zaangażowanymi w kluczowe rozmowy, które zdecydowały o wyborze tego rzadko wskazywanego jako faworyta polityka. "Wniósł radość i ekscytację" - wyjaśnia jeden z rozmówców.