Mieli znęcać się nad zwierzętami w schronisku. Akt oskarżenia wobec trzech osób

Sprawa schroniska w Radysach

O sprawie schroniska, które aktywiści od lat nazywali "mordownią", stało się głośno w czerwcu 2020 r. po przeprowadzeniu przez prokuraturę przeszukań i oględzin w schronisku w Radysach, w którym przebywało ponad tysiąc zwierząt. Według śledczych znaleziono wówczas 10 nieżywych psów, a 70 wymagających leczenia zostało przekazanych m.in. do klinik weterynaryjnych. Pozostałe trafiły z czasem do innych instytucji zajmujących się opieką nad zwierzętami.

W ocenie olsztyńskiej prokuratury, Zygmunt D. i Daniel D. od czerwca 2010 r. do czerwca 2020 roku, prowadząc działalność gospodarczą w postaci schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radysach, wspólnie i w porozumieniu znęcali się nad zwierzętami, m.in. w ten sposób, że zadawali oraz świadomie dopuszczali do zadawania im bólu i cierpień przez osoby zajmujące się zwierzętami na terenie schroniska. Oskarżono ich, że działali ze szczególnym okrucieństwem, powodując nadmierne cierpienie fizyczne i psychiczne zwierząt. Grozi za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności.