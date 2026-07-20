Nie zatrzymał się, w jego auto uderzył pociąg
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 19 lipca około godziny 12 w miejscowości Prostki w powiecie ełckim.
"68-letni kierujący samochodem marki Opel nie zastosował się przed przejazdem kolejowym do znaku B-20, w wyniku czego doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem towarowym relacji Ełk-Białystok" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Ełku.
Kierowca trafił do szpitala.
Ruch pociągów na trasie Grajewo-Prostki był wstrzymany na około trzech godzin. Konieczne było uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej.
"Znak 'stop' nie stoi przy przejeździe przypadkiem. Zatrzymaj się. Rozejrzyj. Upewnij się, że możesz bezpiecznie przejechać" - zaapelowały we wpisie Polskie Linie Kolejowe.
Źródło: tvn24.pl