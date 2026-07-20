Olsztyn Nie zatrzymał się, w jego auto uderzył pociąg Oprac. Michał Malinowski |

Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: PLK

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 19 lipca około godziny 12 w miejscowości Prostki w powiecie ełckim.

"68-letni kierujący samochodem marki Opel nie zastosował się przed przejazdem kolejowym do znaku B-20, w wyniku czego doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem towarowym relacji Ełk-Białystok" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Ełku.

Samochód wjechał przed pociąg w Prostkach Źródło zdjęcia: PLK

Kierowca trafił do szpitala.

Ruch pociągów na trasie Grajewo-Prostki był wstrzymany na około trzech godzin. Konieczne było uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej.

Samochód wjechał przed pociąg w Prostkach Źródło zdjęcia: PLK

"Znak 'stop' nie stoi przy przejeździe przypadkiem. Zatrzymaj się. Rozejrzyj. Upewnij się, że możesz bezpiecznie przejechać" - zaapelowały we wpisie Polskie Linie Kolejowe.

Symulacja zderzenia lokomotywy z samochodem Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl