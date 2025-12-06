Logo strona główna
Olsztyn

Próbowała ominąć lisa, odpowie za spowodowanie katastrofy

Wypadek autobusu wycieczkowego. Pięcioro dzieci trafiło do szpitala 
Do zdarzenia doszło w powiecie piskim
Prokuratura przekazała szczegóły dotyczące wypadku autobusu, w którym ucierpiało kilka osób. Według ustaleń do zdarzenia doszło po tym, jak kierująca wykonała nagły manewr, próbując ominąć lisa.

Do Sądu Rejonowego w Piszu trafił akt oskarżenia przeciwko Agacie G., kierującej autobusem. Została oskarżona o to, że nieumyślnie sprowadziła katastrofę w ruchu lądowym zagrażającą życiu i zdrowiu 26 osób. Grozi jej od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 30 maja 2025 roku na trasie Gaudynki–Kociołek Szlachecki w gminie Pisz (woj, warmińsko-mazurskie). Według ustaleń śledczych kierująca autobusem marki Setra, jadąc drogą krajową nr 63, nie zachowała ostrożności i niewłaściwie obserwowała sytuację na jezdni. Jak ustalono, wykonując gwałtowny skręt w prawo, aby uniknąć zderzenia z lisem, straciła panowanie nad pojazdem. Autobus zjechał do rowu i przewrócił się na prawy bok.

Wypadek autobusu. Wśród rannych dzieci
Wypadek autobusu. Wśród rannych dzieci

Autorka/Autor: ng/gp

Źródło: TVN24, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

Źródło zdjęcia głównego: KPP Pisz

Drogi w PolsceWypadkiWarmia i MazuryProkuratura
