Strzelał na miejskiej plaży. Szuka go policja

Olsztyńscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie uszkodzenia elementów infrastruktury znajdującej się na plaży miejskiej w Olsztynie.
- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że przedmioty wykonane ze szkła mogły zostać ostrzelane z broni pneumatycznej - przekazał podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
Do sprawy zabezpieczono nagranie z monitoringu. Widać na nim grupę osób i moment, w którym jeden z mężczyzn trzyma w dłoni przedmiot przypominający broń i celuje nim przed siebie.
Policja apeluje do świadków o pomoc w identyfikacji sprawcy. Informacje można przekazać do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, pod numerem telefonu 47 731 33 71, 47 731 34 24 lub na skrzynkę mailową: naczelnik.ppm@olsztyn.ol.policja.gov.pl.
