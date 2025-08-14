Strzelał na miejskiej plaży. Szuka go policja

Policja szuka mężczyzny

Olsztyńscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie uszkodzenia elementów infrastruktury znajdującej się na plaży miejskiej w Olsztynie.

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że przedmioty wykonane ze szkła mogły zostać ostrzelane z broni pneumatycznej - przekazał podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Policja szuka mężczyzny Źródło: KMP w Olsztynie

Do sprawy zabezpieczono nagranie z monitoringu. Widać na nim grupę osób i moment, w którym jeden z mężczyzn trzyma w dłoni przedmiot przypominający broń i celuje nim przed siebie.

Policja apeluje do świadków o pomoc w identyfikacji sprawcy. Informacje można przekazać do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, pod numerem telefonu 47 731 33 71, 47 731 34 24 lub na skrzynkę mailową: naczelnik.ppm@olsztyn.ol.policja.gov.pl.