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Olsztyn

Po pożarze szukał go sąd w Holandii, zatrzymali go w Olsztynie. Ma zarzut zabójstwa

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Zatrzymany 37-latek
Poszukiwany przez holenderski sąd mężczyzna został zatrzymany w Olsztynie
Źródło wideo: KWP w Olsztynie
Źródło zdj. gł.: KWP w Olsztynie
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Olsztyński sąd zdecydował o aresztowaniu 37-latka poszukiwanego przez holenderski wymiar sprawiedliwości po tragicznym pożarze w Rotterdamie. W spalonym budynku znaleziono ciało 45-letniego Polaka. Aresztowany mężczyzna - również obywatel Polski - usłyszał zarzuty zabójstwa i zacierania śladów.

Jak poinformował rzecznik prasowy olsztyńskiego Sądu Okręgowego Adam Barczak, zatrzymany w Olsztynie 37-latek był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wydanego przez Sąd Rejonowy w Rotterdamie, w związku z postępowaniem karnym dotyczącym zabójstwa.

"Według opisu sprawy pokrzywdzony mężczyzna miał ponieść śmierć w wyniku podania mu znacznych ilości narkotyków, a następnie podłożenia ognia w miejscu, w którym przebywał" - przekazał rzecznik w komunikacie.

Będzie wniosek o ekstradycję

We wtorek Sąd Okręgowy w Olsztynie na wniosek prokuratury aresztował 37-latka na siedem dni. Uznał, że jest to konieczne, żeby zabezpieczyć prawidłowy tok śledztwa i zapewnić sprawne przeprowadzenie postępowania dotyczącego przekazania osoby ściganej.

Zatrzymany 37-latek
Zatrzymany 37-latek
Źródło zdjęcia: KWP w Olsztynie

Rzecznik sądu zaznaczył, że siedmiodniowy areszt ma umożliwić holenderskim organom ścigania przesłanie do Polski dokumentów, które są niezbędne dla przeprowadzenia postępowania ekstradycyjnego. Tymczasowe aresztowanie można przedłużyć, o ile zajdzie taka potrzeba, ale nie może ono przekroczyć 100 dni.

Zarzuty zabójstwa i zacierania śladów

Jeszcze przed decyzją sądu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski poinformował, że realizując wniosek zawarty w ENA, na podstawie danych przedstawionych przez holenderskie organy ścigania prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty zabójstwa i zacierania śladów przez podpalenie budynku.

Jak podała policja, 37-latka zatrzymano w poniedziałek, kilkadziesiąt godzin po otrzymaniu przez funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie informacji o wydaniu za nim ENA.

"Mężczyzna był kompletnie zaskoczony, gdy auto, którym się poruszał, zostało zatrzymane i otoczone przez policjantów na wjeździe do Olsztyna" - przekazał rzecznik warmińsko-mazurskiej policji podkom. Tomasz Markowski.

Mężczyzna nie próbował uciec i nie stawiał oporu. Według policji wiedział, że jest poszukiwany przez holenderski wymiar sprawiedliwości.

Pożar w Rotterdamie

Zatrzymanie ma związek ze sprawą zabójstwa, do którego miało dojść w maju 2026 roku w Rotterdamie. W zgliszczach budynkach mieszkalnego, który spłonął, odnaleziono ciało 45-letniego Polaka.

"Ustalenia śledczych wskazują, że miało dojść do celowego podłożenia ognia i spowodowania w ten sposób śmierci mężczyzny. Zatrzymany mężczyzna jest podejrzewany o to, że mógł mieć udział w tym zdarzeniu" – podał podkom. Markowski.

Policja przekazała, że 37-latek to pochodzący z powiatu ostródzkiego obywatel Polski, który do drugiej połowy tego roku przebywał czasowo w Holandii. Wcześniej nie był karany za przestępstwa na terenie Polski

Źródło: PAP
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Tagi:
HolandiaSprawy sądowe w PolsceSądZabójstwoWarmińsko-Mazurskiepożar
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