Niespodziewany finał kolizji. Poszkodowany kierowca stracił prawo jazdy

Do kolizji doszło w środę (19 listopada) tuż przed godziną 16 na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Pstrowskiego w Olsztynie.
Jak ustalili policjanci, 43-letnia kierująca audi zignorowała nadawany przez sygnalizator sygnał czerwony, wjechała na skrzyżowanie i tam zderzyła się z jadącym ulicą Wyszyńskiego 42-letnim kierującym renault. Moment zdarzenia widać na opublikowanym przez policję nagraniu.
- Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Na szczęście żaden z dwójki jego uczestników nie został poważnie poszkodowany, a ucierpiały tylko auta - przekazała Komenda Miejskiej Policji w Olsztynie.
Sprawczyni kolizji ukarana, kierowca drugiego auta też ma kłopoty
Kierująca audi za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem w wysokości 1,5 tys. zł i 15 punktami karnymi. Jak zapowiedzieli funkcjonariusze, kierującego renault, choć nie był sprawcą kolizji, czekają zarzuty za popełnienia przestępstwa. Badanie stanu trzeźwości wskazało u niego dwa promile alkoholu, więc policjanci zatrzymali jego prawo jazdy.
Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu kara do trzech lat więzienia, co najmniej trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów i kary finansowe.
Autorka/Autor: ng/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Olsztyn