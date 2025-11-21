Niespodziewany finał kolizji. Poszkodowany kierowca stracił prawo jazdy

Niespodziewany finał kolizji Źródło: KMP Olsztyn

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do kolizji doszło w środę (19 listopada) tuż przed godziną 16 na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Pstrowskiego w Olsztynie.

Jak ustalili policjanci, 43-letnia kierująca audi zignorowała nadawany przez sygnalizator sygnał czerwony, wjechała na skrzyżowanie i tam zderzyła się z jadącym ulicą Wyszyńskiego 42-letnim kierującym renault. Moment zdarzenia widać na opublikowanym przez policję nagraniu.

Kolizja na skrzyżowaniu w Olsztynie Źródło: KMP Olsztyn

Kierująca audi zignorowała czerwone światło Źródło: KMP Olsztyn

- Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Na szczęście żaden z dwójki jego uczestników nie został poważnie poszkodowany, a ucierpiały tylko auta - przekazała Komenda Miejskiej Policji w Olsztynie.

Sprawczyni kolizji ukarana, kierowca drugiego auta też ma kłopoty

Kierująca audi za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem w wysokości 1,5 tys. zł i 15 punktami karnymi. Jak zapowiedzieli funkcjonariusze, kierującego renault, choć nie był sprawcą kolizji, czekają zarzuty za popełnienia przestępstwa. Badanie stanu trzeźwości wskazało u niego dwa promile alkoholu, więc policjanci zatrzymali jego prawo jazdy.

Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu kara do trzech lat więzienia, co najmniej trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów i kary finansowe.

OGLĄDAJ: TVN24 HD