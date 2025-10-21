Bił kobietę młotkiem po dłoniach, by ukraść biżuterię. Wyrok

Mężczyzna podejrzany o napad na salon jubilerskich w Dobrym Mieście Źródło: Warmińsko-Mazurska Policja

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ oskarżyła Rustama A. o dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Ponadto odpowiadał za posiadanie nieznacznych ilości marihuany i substancji psychotropowej oraz uszkodzenie mienia, m.in. wyrobów jubilerskich i lad w sklepie.

Sąd uznał go za winnego zarzucanych mu czynów. Poza łączną karą sześciu lat pozbawienia wolności orzekł obowiązek naprawienia przez oskarżonego szkody, to jest zapłatę blisko 90 tys. na rzecz pokrzywdzonych.

- Sąd Okręgowy w Olsztynie nie miał wątpliwości, co do winy oskarżonego. W ocenie sądu, kara wymierzona oskarżonemu jest odpowiednia do znacznego stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu - poinformował rzecznik prasowy olsztyńskiego SO sędzia Adam Barczak.

Bił młotkiem po rękach

Do zdarzenia doszło w kwietniu w jednym z zakładów złotniczo-jubilerskich w Dobrym Mieście. Jak ustalono w śledztwie, Rustam A. użył przemocy wobec pracownicy zakładu, uderzając ją młotkiem po rękach i usiłując uderzyć w głowę. Kobieta doznała powierzchownego urazu przedramienia.

Według prokuratury Rustam A. ukradł złote wisiorki, medaliki i łańcuszki o łącznej wartości ponad 61 tys. zł. Następnie opuścił sklep i poszedł do zaparkowanego w pobliżu busa, po czym odjechał. Przed dojściem do busa zgubił część z trzymanej w rękach biżuterii. Przedmioty zostały odnalezione na drodze jego ucieczki, niektóre były uszkodzone. Rustam A. następnego dnia został zatrzymany przez policję; od tego czasu jest tymczasowo aresztowany.

Potrzebował pieniędzy na leczenie zębów

Na początku trwającego od 12 września procesu oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień. Dlatego sąd odczytał jego wyjaśnienia ze śledztwa. Rustam A. twierdził wówczas, że nie uderzył pokrzywdzonej młotkiem, a jedynie miał zamiar ją nim nastraszyć. Mówił też, że dopuścił się rozboju, bo potrzebował pieniędzy na leczenie zębów.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.