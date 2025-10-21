Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Bił kobietę młotkiem po dłoniach, by ukraść biżuterię. Wyrok

Zatrzymanie podejrzanego o napad
Mężczyzna podejrzany o napad na salon jubilerskich w Dobrym Mieście
Źródło: Warmińsko-Mazurska Policja
Na sześć lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Olsztynie Rustama A. oskarżonego o napad na sklep jubilerski w Dobrym Mieście (Warmia i Mazury). Podczas śledztwa tłumaczył, że potrzebował pieniędzy na leczenie zębów. Wyrok jest nieprawomocny.

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ oskarżyła Rustama A. o dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Ponadto odpowiadał za posiadanie nieznacznych ilości marihuany i substancji psychotropowej oraz uszkodzenie mienia, m.in. wyrobów jubilerskich i lad w sklepie.

Sąd uznał go za winnego zarzucanych mu czynów. Poza łączną karą sześciu lat pozbawienia wolności orzekł obowiązek naprawienia przez oskarżonego szkody, to jest zapłatę blisko 90 tys. na rzecz pokrzywdzonych.

- Sąd Okręgowy w Olsztynie nie miał wątpliwości, co do winy oskarżonego. W ocenie sądu, kara wymierzona oskarżonemu jest odpowiednia do znacznego stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu - poinformował rzecznik prasowy olsztyńskiego SO sędzia Adam Barczak.

Bił młotkiem po rękach

Do zdarzenia doszło w kwietniu w jednym z zakładów złotniczo-jubilerskich w Dobrym Mieście. Jak ustalono w śledztwie, Rustam A. użył przemocy wobec pracownicy zakładu, uderzając ją młotkiem po rękach i usiłując uderzyć w głowę. Kobieta doznała powierzchownego urazu przedramienia.

Bił kobietę młotkiem po dłoniach, by ukraść biżuterię
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bił kobietę młotkiem po dłoniach, by ukraść biżuterię

Według prokuratury Rustam A. ukradł złote wisiorki, medaliki i łańcuszki o łącznej wartości ponad 61 tys. zł. Następnie opuścił sklep i poszedł do zaparkowanego w pobliżu busa, po czym odjechał. Przed dojściem do busa zgubił część z trzymanej w rękach biżuterii. Przedmioty zostały odnalezione na drodze jego ucieczki, niektóre były uszkodzone. Rustam A. następnego dnia został zatrzymany przez policję; od tego czasu jest tymczasowo aresztowany.

Zatrzymanie podejrzanego o napad
Zatrzymanie podejrzanego o napad
Źródło: Warmińsko-Mazurska Policja

Potrzebował pieniędzy na leczenie zębów

Na początku trwającego od 12 września procesu oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień. Dlatego sąd odczytał jego wyjaśnienia ze śledztwa. Rustam A. twierdził wówczas, że nie uderzył pokrzywdzonej młotkiem, a jedynie miał zamiar ją nim nastraszyć. Mówił też, że dopuścił się rozboju, bo potrzebował pieniędzy na leczenie zębów.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. 

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Warmińsko-Mazurska Policja

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaProkuraturaWarmia i MazuryWyroki sądowe w Polsce
Czytaj także:
imageTitle
Inauguracja alpejskiego Pucharu Świata bez utytułowanych narciarzy
EUROSPORT
Adam Glapiński
35 tysięcy pensji i milczenie w sprawie nazwisk
BIZNES
Pakunek z nielegalnym papierosami znaleziony w rejonie miejscowości Michałowo
Z Białorusi lecą balony z papierosami. Zatrzymano już 25 osób
Białystok
Doprowadzenie podejrzanego
Atak na biuro PO. 44-latek usłyszał dwa zarzuty
WARSZAWA
Deszcz, ulewy, jesień
Nadciąga załamanie pogody
METEO
Bezdzietne Polki i praca "do 65. roku życia". To nie projekt prezydencki
Bezdzietne Polki i "praca do 65. roku życia". To nie projekt prezydencki
KONKRET24
Najwyższa Izba Kontroli
Zastrzeżenia do niemal połowy wydatków. NIK negatywnie o IPN
Polska
instagram - Nikita Burdenkov shutterstock_2111971355
"Gorsza jakość i odkładanie snu na później". Winne jest nocne scrollowanie telefonu 
Anna Bielecka
W przydrożnym rowie znaleziono ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało mężczyzny w zamkniętym samochodzie
Rzeszów
Donald Trump
To ma być "obsesja Trumpa". "Nie spodziewają się inwazji wojskowej"
BIZNES
samolot Ił-20
Rosjanie nie robili tego od 10 lat. Znów zaczęli
Świat
shutterstock_2275321547
Barcelona ograniczy dostęp do jednej z głównych atrakcji miasta
BIZNES
Joe Biden
Joe Biden zakończył cykl radioterapii
Świat
Agata Kornhauser-Duda
Mówiła: coś się kończy, coś się zaczyna. Co się skończyło, a co zaczęło w karierze byłej pierwszej damy
Polska
Auto-rupieć na ulicach Poznania
Szyba na piankę, lusterka na taśmę. Skontrolowali auto-rupieć
Poznań
Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
Uciekał, bo ma zakaz prowadzenia. W aucie miał siekierę, maczetę i miotacze gazu
Rzeszów
imageTitle
Sensacyjny mistrz z Tokio mówi dość. "Długo zwlekałem z decyzją"
EUROSPORT
Uciekinier na drodze
Muminek uciekł z mini zoo, wędruje nocami. Czeka na niego "narzeczona"
Kraków
Donald Trump
Wokalista protestuje po nagraniu z Trumpem w koronie. "Nie wyobrażam sobie..."
Świat
Przewodnik sam zszedł z dzieckiem
Z niemowlęciem weszli na oblodzone Rysy, zejść już nie potrafili
Kraków
Przyjechali do awanturującego się pacjenta (zdjęcie ilustracyjne)
Użyli wobec niego gazu pieprzowego i paralizatora. Zmarł po policyjnej interwencji
Kujawsko-Pomorskie
Śmierć na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie (zdjęcie ilustracyjne)
Ciała dwóch osób w domu
Katowice
imageTitle
Była gwiazda NFL zmarła po zatrzymaniu przez policję
EUROSPORT
Tomasz Kubiatowicz
Tomasz Kubiatowicz nie żyje. "Stworzył wiele niezapomnianych ról"
Kultura i styl
GettyImages-2207574917
Opublikowano wspomnienia Virginii Giuffre. "Przerażające szczegóły"
Świat
We wtorek w Nowej Zelandii silnie wiało
Znalazła pod drzewem nieprzytomnego mężczyznę. "To mógł być każdy z nas"
METEO
July 17,, 2025 - Las Vegas, Nevada, USA - Prior to the start of play on day two, players discuss how to deal with the scrambled board of freestyle chess during the $750,000 Freestyle Chess Grand Slam event at the Wynn Las Vegas.
Cztery miliony możliwości. Grają w to nawet we śnie
Rafał Kazimierczak
shutterstock_2394133331
Trwał 8,5 minuty, a zapisał się w historii. Rekordowy lot
BIZNES
budzik zegar zegarek shutterstock_1827671558
"Ta godzina robi dużą różnicę". Przed nami zmiana czasu
Anna Bielecka
Eric Lu zwyciężył w XIX Konkursie Chopinowskim
Jego zwycięstwo było ogromnym zaskoczeniem. "Nie można mówić o zachwycie"
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica