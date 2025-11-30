Trener młodych kajakarzy z zarzutami. Zbierał pieniądze i nie rozliczał

Olsztyn Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w zakresie sporządzania dokumentacji z zajęć sportowych oraz niewłaściwego dysponowania środkami publicznymi w Warmińsko-Mazurskim Związku Kajakowym i klubach kajakowych.

Jak informuje prokuratura, do nieprawidłowości dochodziło na przestrzeni sześciu lat (2017-2023). Na etapie śledztwa przesłuchano około 200 młodych zawodników.

Do tej pory jedna osoba usłyszała zarzuty. To Andrzej K., nauczyciel i trener młodych adeptów kajakarstwa. Sprawa jest rozwojowa. Śledczy czekają na opinię biegłego z zakresu badań pisma ręcznego.

Wszystko zaczęło się jesienią 2022 roku od historii w szkole mistrzostwa sportowego w Olsztynie. Dwóch trenerów miało zebrać od rodziców środki na sfinansowanie pod koniec października wyjazdu na zgrupowanie w Cetniewie. Okazało się jednak, że koszty pokryto z budżetu szkoły. Po interwencji rodziców udało się odzyskać część pieniędzy. Do podobnej sytuacji doszło w grudniu 2022 roku przed planowanym zgrupowaniem w Zakopanem. Wówczas również stanowczo zainterweniowali rodzice, a pieniądze zwrócono.