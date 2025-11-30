Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Trener młodych kajakarzy z zarzutami. Zbierał pieniądze i nie rozliczał

Afera w środowisku kajakarskim. Trener młodych kajakarzy z zarzutami
Olsztyn
Źródło: Google Earth
W Warmińsko-Mazurskim Związku Kajakowym oraz w klubach sportowych miało dochodzić do licznych nieprawidłowości w zakresie sporządzania dokumentacji z zajęć sportowych oraz niewłaściwego dysponowania środkami publicznymi. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Do tej pory jedna osoba usłyszała zarzuty. To trener i nauczyciel młodych kajakarzy.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w zakresie sporządzania dokumentacji z zajęć sportowych oraz niewłaściwego dysponowania środkami publicznymi w Warmińsko-Mazurskim Związku Kajakowym i klubach kajakowych.
  • Jak informuje prokuratura, do nieprawidłowości dochodziło na przestrzeni sześciu lat (2017-2023). Na etapie śledztwa przesłuchano około 200 młodych zawodników.
  • Do tej pory jedna osoba usłyszała zarzuty. To Andrzej K., nauczyciel i trener młodych adeptów kajakarstwa. Sprawa jest rozwojowa. Śledczy czekają na opinię biegłego z zakresu badań pisma ręcznego.

Wszystko zaczęło się jesienią 2022 roku od historii w szkole mistrzostwa sportowego w Olsztynie. Dwóch trenerów miało zebrać od rodziców środki na sfinansowanie pod koniec października wyjazdu na zgrupowanie w Cetniewie. Okazało się jednak, że koszty pokryto z budżetu szkoły. Po interwencji rodziców udało się odzyskać część pieniędzy. Do podobnej sytuacji doszło w grudniu 2022 roku przed planowanym zgrupowaniem w Zakopanem. Wówczas również stanowczo zainterweniowali rodzice, a pieniądze zwrócono.

Czytaj także:
Wilno lotnisko
Lotnisko w Wilnie sparaliżowane. Po raz kolejny
Świat
imageTitle
Zrobił to, choć groziła mu dyskwalifikacja
EUROSPORT
Indie
Ditwah zbliża się do kolejnego kraju, są już pierwsze ofiary
METEO
Prezydent Karol Nawrocki
Tusk apeluje do prezydenta. "Trzymajmy się tej zasady"
Polska
Wrocław
Architekt o agresywnym zachowaniu byłego wiceprezydenta. Ten odpowiada: to jest dziecinada
Wrocław
Burmistrz Nadarzyna interweniuje w sprawie śmiecenia
Wyrzucali do kontenerów na ubrania opony, meble, zabawki. PCK wypowiedział im umowę
WARSZAWA
imageTitle
Polki z wygraną w mistrzostwach świata. Awans mają już pewny
EUROSPORT
imageTitle
Trener chce odejść. Raków znów zabawił się z rywalem
EUROSPORT
Spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji
"Ciepła atmosfera" i "dobry początek". Trwa spotkanie delegacji USA i Ukrainy
Świat
Karambol
Duży karambol na autostradzie
METEO
imageTitle
Jeden skoczek cieszy się z odwołania konkursu. "Wybitny strateg"
EUROSPORT
Papież Leon XIV w Libanie
Papież Leon XIV w Libanie. Przyjechał z ważnym przekazem
Świat
Policja szuka świadków wypadku
Przejechał po 37-latku i odjechał, pieszy zmarł. Policja szuka świadków wypadku
Lublin
Sprawcę zniszczenia kwiatomatu widać na nagraniu z kamery
Skopał automat, wybił szyby i zabrał kwiaty. Policja zatrzymała dwoje nastolatków
Poznań
imageTitle
To miał być 50. konkurs w Ruce. Ile odwołano?
EUROSPORT
Tajpej, Tajwan
Boom na rynku, imponujący wzrost. "Może nie doceniano skali tego efektu"
BIZNES
Powodzie na Sri Lance
Zginęło ponad 800 osób, wciąż szukają zaginionych
METEO
imageTitle
Niedziela bez skoków w Ruce
EUROSPORT
Donald Trump
"Galeria hańby" i nie tylko. Nowy pomysł Białego Domu
Świat
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Sklepy jak bankomaty. Zmiany w sprawie gotówki
BIZNES
krupówki Zakopane
Popularna miejscowość wprowadza zmiany w opłatach. Oto stawki
BIZNES
imageTitle
Nowa liderka Pucharu Świata. Polki z punktami
Najnowsze
Policjanci pomogli mężczyźnie, który zasłabł podczas zgromadzenia
Zasłabł podczas manifestacji, pomogli policjanci
WARSZAWA
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni
METEO
"Cudowne krople" na otyłość. Epidemia oszustwa: fałszywi lekarze, klonowanie tożsamości
"Cudowne krople" na otyłość. Epidemia oszustwa: fałszywi lekarze, klonowanie tożsamości
Michał Istel
Nowe samochody na parkingu terminalu w Essen, Niemcy
Rewolucja na drogach u sąsiada Polski
BIZNES
Trump i Maduro
Donald Trump miał ostrzec dyktatora. Media o szczegółach rozmowy
Świat
Mgła, jesień, zgniły wyż, smog
Ostrzeżenia w 14 województwach
METEO
imageTitle
Podpalili stadion własnego klubu. Skandaliczne sceny w Szwecji
EUROSPORT
Na terenie Puszczy Białowieskiej można spotkać na przykład rysia. Zwierzęta te funkcjonują na dużych obszarach i często przechodzą przez granicę (zdjęcie ilustracyjne)
Martwa samica rysia, myśliwy z zarzutem
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica