Policjanci zostali wezwani do domowej awantury. 65-latek zaczął do nich strzelać

Do zdarzenia doszło w środę (5 listopada) po godzinie 22 w miejscowości Kołodziejowy Grąd w powiecie szczycieńskim. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące awanturującego się mężczyzny.

- Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął oddalać się w kierunku lasu, mężczyzna trzymał w ręku przedmiot przypominający broń, z którego oddał dwa strzały - podała starszy sierżant Agata Stefaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

65-latek z zarzutami

Mundurowi zatrzymali 65-latka. W miejscu jego zamieszkania znaleźli przedmioty przypominające broń oraz amunicję, które zostały zabezpieczone.

- Mężczyzna usłyszał łącznie trzy zarzuty: znęcania się nad żoną, nielegalnego posiadania amunicji i czynnej napaści na policjantów - poinformowała policjantka.

Na razie nie wiadomo, z jakiego rodzaju broni strzelał 65-latek. To ustala policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Szczytnie.

- Policjanci prowadzą czynności na miejscu zdarzenia celem odnalezienia dowodów mogących być przedmiotem w sprawie. Zabezpieczone przedmioty zostaną natomiast poddane ekspertyzie - przekazała starszy sierżant Agata Stefaniak.

