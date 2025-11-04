Kłopotliwy przejazd w centrum miasta. Zamknięty ponad 12 godzin na dobę

Iława. Kłopotliwy przejazd kolejowy w centrum miasta Źródło: tvn24.pl

Kluczowe fakty: Przejazd kolejowy przy ulicy Wyszyńskiego w Iławie znajduje się w ciągu ruchliwej linii kolejowej E65 Warszawa - Gdańsk.

Z wyliczeń urzędników wynika, że przejazd jest zamknięty średnio ponad 12 godzin na dobę, głównie w ciągu dnia. Stwarza to poważne problemy komunikacyjne w mieście.

W planach jest budowa tunelu pod torami. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ma już gotową dokumentację projektową. Prace budowlane mają potrwać 2 lata. Szacowany koszt to około 109 milionów złotych.

Na ten czas mieszkańcy mogą korzystać z darmowej aplikacji "Przejazd Iława", która informuje o tym, kiedy przejazd jest otwarty, a kiedy zamknięty.

Przejazd kolejowy przy ulicy Wyszyńskiego w Iławie jest zlokalizowany w centrum miasta. Jadą nim pociągi z Warszawy do Trójmiasta i z powrotem. To jedna z najbardziej ruchliwych linii kolejowych w Polsce.

Zamykające się co kilka, kilkanaście minut szlabany sprawiają, że kierowcy muszą stać w dużych korkach. Tego kłopotu nie mają na szczęście piesi, ponieważ kilkanaście lat temu wybudowano przejście podziemne z windą.

- Jest to problematyczne. Czasami trzeba stać w korku po kilkanaście minut, bo przejeżdżają dwa pociągi. Nie da się wycofać, bo ulica jest na tyle wąska, a samochodów stojących w korku tak dużo, że jest to niemożliwe. Oczywiście najbardziej uciążliwe jest to w godzinach szczytu. Wiadomo, że jako mieszkańcy Iławy przyzwyczailiśmy się trochę do tego, jednak można byłoby to jakoś inaczej rozwiązać - mówi pan Marek, kierowca z Iławy.

- Kiedyś była mowa o tunelu pod torami kolejowymi, tak jak to zrobiono w innych miastach. Podobny problem miał kiedyś Płock, jednak tam to rozwiązano poprzez budowę wiaduktu. Jako mieszkaniec i kierowca mam nadzieję, że w końcu doczekamy się tego tunelu - dodaje pan Wiesław, mieszkaniec Iławy.

W podobnym tonie wypowiada się zastępca burmistrza Iławy Krzysztof Portjanko. Z wyliczeń urzędników wynika, że przejazd w ciągu doby jest zamknięty przez 12 godzin.

- Funkcjonowanie przejazdu kolejowego w obecnej formie przysparza mieszkańcom wielu utrudnień komunikacyjnych. Przejazd ten obsługuje bardzo ruchliwą linię kolejową E65 relacji Warszawa - Gdańsk, co powoduje, że jest zamknięty ponad 12 godzin na dobę. Taki stan rzeczy powoduje, że większość użytkowników dróg miejskich wybiera alternatywną drogę przejazdu, jaką jest ulica Sobieskiego, co kumuluje większość ruchu samochodowego na jednej arterii miejskiej - przyznaje Krzysztof Portjanko.

Będzie tunel

Wszystko wskazuje na to, że oczekiwania mieszkańców i urzędników w kontekście tunelu zostaną spełnione. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie opracował dokumentację projektową.

- Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej podpisaliśmy w czerwcu 2023 roku. Planowany termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to 31 grudnia 2025 roku. Okres realizacji inwestycji to około dwóch lat, w tym przewidywane utrudnienia związane z ograniczeniem w ruchu pociągów podczas prac związanych z budową tunelu to około 8 miesięcy. Szacowany koszt inwestycji to 109 milionów złotych - wylicza Władysław Łukaszuk z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Drogowcy na etapie koncepcji projektowej rozpatrywali dwa warianty stworzenia bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową. W wyniku analizy wariantów i w uzgodnieniu z władzami miasta zrezygnowano z wiaduktu z uwagi na konieczność zbyt dużej ingerencji w teren przyległy, krajobraz i wpływ na walory mieszkalne w pobliskich kamienicach. Do dalszej realizacji etapu dokumentacji projektowej przyjęto wariant tunelu.

- Zasadnicze założenia to budowa tunelu pod linią kolejową z likwidacją przejazdu, uporządkowanie ruchu na wszystkich skrzyżowaniach ulic Grunwaldzkiej i Wyszyńskiego z ulicami sąsiadującymi: Piekarską, Królowej Jadwigi, Jagiełły, Kościuszki oraz zjazdów, zachowanie istniejącego przejścia dla pieszych tunelem pod torami, budowa odwodnienia i przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu - dodaje Władysław Łukaszuk.

Tunel ma zostać wykonany metodą mikrotunelingu, czyli z zastosowaniem technologii bezwykopowej przy użyciu maszyny wiertniczej.

- Całkowita długość obiektu wyniesie niespełna 377 metrów, z czego część tunelowa będzie miała długość 116 metrów, szerokość 9 metrów, wysokość 4,6 metra - zaznacza Władysław Łukaszuk.

Aplikacja ma pomóc mieszkańcom

Tunel to przyszłość, a na razie z pomocą mieszkańcom przyszli radni i społecznicy, którzy wymyślili darmową aplikację "Przejazd Iława". Jak działa?

- Po pierwsze na podstawie rozkładu jazdy pociągów osobowych sygnalizuje, kiedy przejazd przy ulicy Wyszyńskiego może być zamknięty. Po drugie każdy użytkownik aplikacji może w czasie rzeczywistym poinformować innych o zamkniętych rogatkach - tłumaczy radny Michał Młotek.

Aplikacja daje wiele możliwości mieszkańcom przede wszystkim w sprawnym przemieszczaniu się po mieście.

- Możesz spokojnie wybrać inną drogę, oszczędzając nerwy lub opóźnić wyjazd z domu. I na odwrót: wiedząc, że przejazd jest otwarty, możesz szybko przeskoczyć na drugą stronę Iławy. Właśnie to daje nasza aplikacja: wiedzę, zaoszczędzony czas i przewagę na drodze - dodaje Michał Młotek.

