Dzielnicowa z komendy w Gołdapi (woj. warmińsko-mazurskie) miała akurat wolne od służby, gdy zauważyła, że z jednego ze sklepów wybiegł mężczyzna. Usłyszała też krzyk ekspedientki, żeby łapać złodzieja. Policjantka pobiegła za nim i go zatrzymała. Pomógł jej świadek zdarzenia. Policja ma nagranie całego zajścia.

Pobiegła za 33-latkiem i go zatrzymała. Pomagał jej świadek zdarzenia

Przyznał się do winy

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut popełnienia kradzieży zuchwałej. Przyznał się do winy. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.