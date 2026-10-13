Olsztyn Ogień objął cały dach. W akcji uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej Damian Nowicki |

Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki dymu i tlenku węgla? Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska PSP Olsztyn

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Do zdarzenia doszło 12 października w miejscowości Giławy (gmina Purda). O godzinie 6.57 oficer dyżurny Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie otrzymał zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego. Na miejscu okazało się, że ogień objął cały dach, co wymagało zaangażowania znacznych sił ratowniczych.

Komenda Miejska PSP Olsztyn3 Źródło zdjęcia: Komenda Miejska PSP Olsztyn

W działaniach uczestniczyło łącznie 11 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym komendant miejski PSP w Olsztynie bryg. Łukasz Jasiński. Zaangażowano także policję oraz Pogotowie Energetyczne.

Jeszcze przed przyjazdem pierwszych zastępów straży pożarnej budynek opuściły dwie osoby. Na szczęście żadna z nich nie wymagała pomocy medycznej. Aktualnie trwa ustalanie przyczyny wybuchu pożaru oraz szacowanie wysokości strat materialnych.

Strażacy apelują: te urządzenia mogą uratować życie

W związku z trwającym sezonem grzewczym strażacy przypominają o konieczności zadbania o bezpieczeństwo w domach i mieszkaniach. Szczególnie ważne jest wyposażenie budynków w czujniki dymu oraz tlenku węgla.

Urządzenia te pozwalają odpowiednio wcześnie wykryć zagrożenie i zaalarmować domowników. Dzięki temu mieszkańcy zyskują cenny czas na ewakuację i wezwanie pomocy.