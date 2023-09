Przyszła z małymi dziećmi na basen. Była pijana 

Ustalają, czy naraziła dzieci na niebezpieczeństwo

Zgodnie z art. 160 Kodeksu karnego za to przestępstwo grozi do trzech lat pozbawienia. Natomiast jeśli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo kara wzrasta do pięciu lat więzienia.