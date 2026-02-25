Wybuchł gaz, zginęła kobieta. Decyzja prokuratury

Braniewo. Zmarła 74-latka poszkodowana w pożarze w bloku Źródło: TVN24

Jak poinformował prokurator rejonowy w Braniewie Rajmund Kobiela, postępowanie było prowadzone w kierunku sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach. Według ustaleń śledczych doszło do ingerencji w stan butli gazowej oraz jej nieprawidłowego zamontowania, co doprowadziło do rozszczelnienia instalacji i wybuchu.

Powołany przez prokuraturę biegły stwierdził, że rozszczelnienie instalacji nastąpiło w trakcie wykonywania przez lokatorkę bliżej nieokreślonych czynności w obrębie instalacji gazowej. W związku z tym śledztwo dotyczące jej śmierci zostało umorzone.

Wybuch w mieszkaniu w Braniewie Źródło: KP PSP w Braniewie

Prokurator zaznaczył jednocześnie, że nie można całkowicie wykluczyć, iż któryś z elementów instalacji - najprawdopodobniej kuchenka lub reduktor gazu - nie był w pełni sprawny. Jak podkreślił, ewentualne niesprawności nie skutkowały jednak wyciekiem gazu.

Jednocześnie braniewska prokuratura wyłączyła do odrębnego postępowania materiał dowodowy dotyczący prawidłowości przeprowadzanych okresowych przeglądów technicznych budynku. Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Działdowie.

Budynek został wyłączony z użytkowania

Do wybuchu doszło w listopadzie 2025 r. w mieszkaniu na czwartym piętrze wielorodzinnego budynku w Braniewie. Siła wybuchu wyrzuciła zewnętrzne ściany mieszkania.

W zdarzeniu została poszkodowana 74-latka, którą z licznymi oparzeniami przewieziono do szpitala w Elblągu. Kilka dni później kobieta zmarła. Podczas akcji ratowniczej strażacy ugasili pożar mieszkania, w którym doszło do wybuchu, i usunęli z budynku uszkodzone elementy mogące stanowić zagrożenie. Ewakuowali 50 osób z pozostałych mieszkań. Po wybuchu budynek zamieszkany przez ponad 100 osób został wyłączony z użytkowania decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Większość lokatorów mogła wrócić do swoich mieszkań dopiero po kilku dniach od wykonania ekspertyzy technicznej przez rzeczoznawcę budowlanego.

Opracowała Natalia Grzybowska