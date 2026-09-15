Olsztyn 72 godziny pracy w ciągu doby. Śledztwo w sprawie lekarza zawieszone Oprac. Natalia Grzybowska |

Lekarz z Braniewa miał zarobić 1,8 mln zł, wykazywał ponad 1000 godzin pracy w miesiącu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Google Street

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Prokuratura Okręgowa w Elblągu zawiesiła bezterminowo śledztwo dotyczące rozliczeń chirurga ze szpitalem w Braniewie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że lekarz miał wykazywać w dokumentacji, że pracował w placówce nawet 72 godziny w ciągu doby. Jego roczne zarobki miały sięgać 1,8 miliona złotych.

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Elblągu prokurator Ewa Ziębka, na tym etapie śledczy wykonali wszystkie możliwe czynności. Zabezpieczyli dokumentację i przesłuchali świadków.

- Teraz zebrane dokumenty muszą przeanalizować biegli. Ponieważ z jednej strony jest to bardzo obszerny materiał, bo obejmuje kilka lat, a z drugiej strony tego typu biegłych nie ma wielu. Przy powołaniu do sprawy biegły poinformował nas, że sporządzanie opinii potrwa co najmniej kilka miesięcy. Z tego powodu zawiesiliśmy je do czasu uzyskania opinii biegłego - powiedziała prokurator.

Dodała, że po otrzymaniu opinii prokuratorzy będą decydowali o dalszych krokach podejmowanych w tym postępowaniu.

Miał być jednocześnie na oddziale, SOR-ze i w poradni

Zawiadomienie w sprawie chirurga ze szpitala w Braniewie złożyło miejscowe starostwo powiatowe.

Powiatowe Centrum Medyczne w Braniewie Źródło zdjęcia: Google Street

Z kontroli przeprowadzonej w szpitalu wynikało m.in., że w 2024 roku lekarz wykazał, że pracował 1,2 tys. godzin w miesiącu, podczas gdy miesiąc 31-dniowy ma 744 godziny. Takie wykazy były możliwe dlatego, że lekarz pracował na kilku umowach jednocześnie; w tym samym czasie miał być na oddziale, w SOR i w poradni. Lekarz, wobec którego starostwo złożyło zawiadomienie pełnił też kierowniczą funkcję w szpitalu - odpowiadał w nim za pion ds. lecznictwa. Lekarz nie pracuje już w szpitalu w Braniewie, odszedł latem ubiegłego roku, po tym, gdy nowa prezeska placówki nie zgodziła się na kontynuowanie dotychczasowego modelu rozliczeń.

Źródło: Google Maps