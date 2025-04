Niósł dwuletniego syna, potrącił ich ciągnik. Chłopczyk nie żyje

Dwuletni chłopiec nie żyje, jego ojciec trafił do szpitala Źródło: tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci dwuletniego chłopca. Dziecko - jak przekazuje młodszy brygadier Grzegorz Różański z komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie - było niesione "na barana" przez dorosłego mężczyznę. Potrącił ich ciągnik, który przed kabiną kierowcy przewoził bele siana.

Do tragedii doszło na drodze szutrowej w miejscowości Bielskie w powiecie giżyckim. - Na razie nie mam szczegółowych informacji. Z pewnością doszło do olbrzymiej tragedii. Potrącony mężczyzna ma liczne złamania kości, po wypadku był przytomny. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala - przekazał.

Niestety, chłopca nie udało się uratować.

Traktorzysta przewoził siano przed kabiną

Na miejsce tragedii pojechała rzeczniczka giżyckiej policji, aspirant sztabowa Iwona Chruścińska. W rozmowie z tvn24.pl przekazała, że za kierownicą ciągnika siedział 67-letni mężczyzna. W momencie wypadku był trzeźwy.

Czytaj też: Tragedia podczas prac rolniczych. Nie żyje dwuletnie dziecko

- Istotne jest to, że mężczyzna przed ciągnikiem, na widłach, przewoził bele z sianem. 42-letni mężczyzna niosący dwuletniego synka szedł prawą stroną szutrowej drogi - przekazała policjantka.

Iwona Chruścińska dodała, że 42-latek i tragicznie zmarły synek przyjechali do powiatu giżyckiego jako turyści.

- Okoliczności tej tragedii badamy pod nadzorem prokuratury - przekazała policjantka.