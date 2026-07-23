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Olsztyn

Niemieccy żołnierze pomagają wzmacniać granicę z Rosją. "Takie rzeczy możliwe tylko za Tuska"

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Polscy żołnierze współpracują z niemieckimi
Sztab Generalny Wojska Polskiego 
Źródło wideo: Sztab Generalny Wojska Polskiego 
Źródło zdj. gł.: Sztab Generalny Wojska Polskiego
Kilkudziesięciu żołnierzy niemieckiej Bundeswehry pomaga w tworzeniu Tarczy Wschód na granicy Polski z Obwodem Królewieckim. "Takie rzeczy możliwe tylko za Tuska" - skomentował premier w serwisie X.

- Razem z żołnierzami niemieckich sił zbrojnych wykonujemy zadania inżynieryjne, wymieniamy doświadczenia, a także budujemy wzajemne relacje – powiedział por. Adrian Chodorowski z 16. Pułku Saperów w materiale filmowym opublikowanym przez Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Na nagraniu widzimy ciężki sprzęt, za pomocą którego żołnierze budują na polsko-rosyjskiej granicy Tarczę Wschód. Czyli system umocnień w ramach Programu Odstraszania i Obrony o tej nazwie. Polskich żołnierzy wspiera kilkudziesięcioosobowy pododdział z niemieckiej Bundeswehry.

Polscy żołnierze współpracują z niemieckimi
Polscy żołnierze współpracują z niemieckimi
Źródło zdjęcia: Sztab Generalny Wojska Polskiego

Wzmocnienia wschodniej flanki NATO

- W ramach Sojuszu nasi żołnierze wnoszą swoje kompetencje współpracy i wzmocnienia wschodniej flanki NATO - stwierdził cpt. Marius Erbrich z 10. Dywizji Pancernej Bundeswehry.

Niemiecki pododdział stacjonuje na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim. Liczy kilkudziesięciu żołnierzy. Są to przede wszystkim saperzy oraz personel zabezpieczenia logistycznego i służby medycznej. Dowództwo przybyło do Polski już 22 czerwca, a po przeprowadzeniu rekonesansu na początku lipca dołączyły siły główne.

Budują Tarczę Wschód
Budują Tarczę Wschód
Źródło zdjęcia: Sztab Generalny Wojska Polskiego

Nie są uzbrojeni, nie prowadzą działań operacyjnych

"Misja niemieckiego komponentu ma charakter wyłącznie szkoleniowo-inżynieryjny i niebojowy. Żołnierze Bundeswehry, realizujący zadania w ramach programu nie są uzbrojeni, nie prowadzą działań operacyjnych, nie patrolują granicy ani nie przejmują odpowiedzialności za jej ochronę. Nie tworzą również własnych baz ani stałej infrastruktury wojskowej na terytorium Polski" – czytamy w komunikacie na stronie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

- Zadaniem wojsk inżynieryjnych w programie Tarczy Wschód jest rozbudowa inżynieryjna terenu, po to aby skanalizować ruch przeciwnika i go spowolnić – podkreślił por. Chodorowski.

W planach jest zaangażowanie żołnierzy do 2027 roku
W planach jest zaangażowanie żołnierzy do 2027 roku
Źródło zdjęcia: Sztab Generalny Wojska Polskiego

Współpraca może być kontynuowana

Obecność niemieckiego pododdziału ma charakter czasowy i rotacyjny. W planach jest zaangażowanie żołnierzy do 2027 roku.

"Strona niemiecka zadeklarowała gotowość do kontynuowania zaangażowania w ramach kolejnych rotacji, stosownie do potrzeb programu oraz dalszych uzgodnień obu państw" – podkreśla Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Premier humorystycznie na X

Premier Donald Tusk napisał humorystycznie na platformie X:

"Polscy i niemieccy żołnierze razem wzmacniają granicę z Rosją. Takie rzeczy możliwe tylko za Tuska".

Do wpisu dołączył nagranie z żołnierzami.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wojsko PolskieWarmińsko-Mazurskieobronność
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
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