Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie poinformowała w czwartek około godziny 11, że na skrzyżowaniu ulic Teatralnej 11 Listopada doszło do rozszczelnienia gazociągu.

Konieczne było wstrzymanie ruchu oraz ewakuacja 25 mieszkańców z pobliskich budynków.

"Ewakuowani mieszkańcy zostali przeniesieni do rozstawionego namiotu przy ulicy Śródmiejskiej, gdzie zapewniono im bezpieczne schronienie" - podała Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie.

Udało się odciąć dopływ gazu

Na miejscu pojawili się również strażacy i pracownicy pogotowia gazowego, którym udało się odciąć dopływ gazu. Dzięki temu mieszkańcy mogli powrócić do swoich mieszkań.

Jak przekazała węgorzewska policja, przyczyny awarii nie są na tę chwilę znane.

