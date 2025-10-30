Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie poinformowała w czwartek około godziny 11, że na skrzyżowaniu ulic Teatralnej 11 Listopada doszło do rozszczelnienia gazociągu.
Konieczne było wstrzymanie ruchu oraz ewakuacja 25 mieszkańców z pobliskich budynków.
"Ewakuowani mieszkańcy zostali przeniesieni do rozstawionego namiotu przy ulicy Śródmiejskiej, gdzie zapewniono im bezpieczne schronienie" - podała Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie.
Udało się odciąć dopływ gazu
Na miejscu pojawili się również strażacy i pracownicy pogotowia gazowego, którym udało się odciąć dopływ gazu. Dzięki temu mieszkańcy mogli powrócić do swoich mieszkań.
Jak przekazała węgorzewska policja, przyczyny awarii nie są na tę chwilę znane.
