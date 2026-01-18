Zderzenie dwóch pociągów w Hiszpanii. Są ofiary śmiertelne

Zderzenie dwóch pociągów w Hiszpanii Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę wieczorem państwowy zarządca infrastruktury kolejowej Adif poinformował o wykolejeniu się pociągów w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji. Jeden z pociągów wyjechał o godzinie 18.40 z Malagi, zmierzał do dworca Puerta de Atocha w Madrycie. Drugi - według hiszpańskich mediów - jechał ze madryckiej stacji Atocha do Huelvy w Andaluzji.

"Pociąg Iryo 6189 relacji Malaga – (do Madrytu) wykoleił się z torów w Adamuz i uderzył w sąsiedni tor. Pociąg relacji (Madryt) – Huelva, który jechał sąsiednim torem, również się wykoleił" – pisze Adif w poście w mediach społecznościowych.

Wstrzymanie ruchu kolejowego na trasie łączącej Madryt z Andaluzją

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia pokazujące ekipy ratownicze pracujące w całkowitych ciemnościach. "Wygląda to gorzej, niż widzieliśmy z samochodu" - napisała w serwisie X jedna z osób będących na miejscu zdarzenia.

Esto es peor de lo que parecía desde nuestro coche. pic.twitter.com/1VzdLIPAAs — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026 Rozwiń

Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu kolejowego na trasie łączącej Madryt z Andaluzją. Na miejsce zdarzenia udały się służby ratunkowe.

OGLĄDAJ: TVN24 HD