Zambijski więzień zwerbowany do armii, zginął w Ukrainie. Lusaka żąda od Moskwy wyjaśnień

Władze Zambii zwróciły się do Rosji z pytaniem o wyjaśnienie, w jaki sposób jeden z jej obywateli, odbywający karę więzienia w Moskwie, znalazł się na polu bitwy w Ukrainie, gdzie zginął – poinformował w poniedziałek minister spraw zagranicznych Zambii Stanley Kakubo.

We wrześniu Rosja powiadomiła o śmierci Zambijczyka Lemekhaniego Nyirendy, ale nie podała, w jakich okolicznościach doszło do zgonu – poinformował w poniedziałek szef zambijskiej dyplomacji Stanley Kakubo.

- Rząd Zambii zwrócił się do władz rosyjskich o pilne przekazanie informacji na temat okoliczności, w jakich obywatel Zambii odbywający karę więzienia w Moskwie mógł zostać zwerbowany do walki na Ukrainie – powiedział minister.

Zambijski więzień zwerbowany do armii, zginął w Ukrainie

Agencja Reutera poinformowała, że nie wiadomo, w jaki sposób więzień został zwerbowany. – Odbywał karę więzienia, kiedy został powołany do wojska, by walczyć na Ukrainie, ale nie wiemy, kto go powołał – powiedział ojciec zmarłego, Edwin Nyirenda.