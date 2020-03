Zakażony brał udział w konferencji. Dwóch wiceministrów "pilnie" wysłanych na badania

Według informacji tvn24.pl chodzi o pracownika Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Nie podajemy jego nazwiska czy funkcji, by nie naruszać jego prywatności.

Poinformowano w nim, że resort otrzymał w czwartek "informację, że wśród uczestników konferencji poświęconej reformie nadzoru właścicielskiego, zorganizowanej przez MAP w dniu 5 marca, była osoba, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem", o czym poinformowano Główny Inspektorat Sanitarny, przekazując do GIS dane teleadresowe wszystkich uczestników spotkania.

"W tym samym czasie na badania udali się pilnie, biorący udział w konferencji, wiceministrowie aktywów państwowych: Janusz Kowalski i Tomasz Szczegielniak. Równolegle dyrektor generalny MAP zalecił wszystkim pracownikom uczestniczącym w konferencji na GPW udanie się do domów i kontynuowanie pracy w trybie zdalnym. Wszystkie procedury zostały więc w pełni zrealizowane" – zaznaczono w komunikacie.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany przez nas, czy któryś z wiceministrów uczestniczył we wtorkowym posiedzeniu rządu, zaprzeczył. – Żadnego z tych ministrów nie było na wczorajszym posiedzeniu rządu – powiedział tvn24.pl rzecznik.

"W związku ze stwierdzeniem przypadku zachorowania na koronawirusa w naszym Zespole, w trosce o zdrowie pracowników i osób, z którymi na co dzień się kontaktujemy, Konfederacja Lewiatan wprowadza do dnia 20 marca 2020 r. system pracy zdalnej" – poinformowano w komunikacie.

"Informujemy także, iż lista osób, które mogą być zagrożone infekcją - wynikającą z kontaktu z osobą chorą, należącą do naszego Zespołu - została dokładnie przeanalizowana i przekazana do SANEPID-u. Skontaktuje się on niezwłocznie z wytypowanymi osobami" – zaznaczył Lewiatan.