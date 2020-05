Elon Musk pokazuje na Twitterze nowo narodzonego syna. Para nadała mu nietypowe imię

X Æ A-12 to imię nowo narodzonego syna Elona Muska i Grimes. Szóste dziecko właściciela SpaceX przyszło na świat 4 maja 2020 roku. Założyciel Tesli poinformował o tym na Twitterze. W ciągu doby post polubiło ponad milion internautów.

Imię X Æ A-12 wzbudziło kontrowersje wśród internautów, którzy od razu zaczęli je rozszyfrowywać. - X Ash Archangel? - zasugerowała jedna z użytkowniczek Twittera. Musk polubił ten komentarz. Inni internauci odkryli, że Æ to litera skandynawskiego alfabetu. A-12 to oznaczenie samolotu Lockheed A-12 "Archangel" używanego przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Temat nietypowego imienia na Twitterze skomentowała mama dziecka. Według niej litera X z imienia jej syna oznacza niewiadomą. Æ według niej to miłość albo sztuczna inteligencja, a A-12 to nazwa samolotu. "To świetna maszyna w walce, ale bez przemocy" - napisała Grimes.