W tych sądach w piątek nie będzie rozpraw. Przez zagrożenie powodziowe

Ministerstwo przypomniało także, że do wtorku, 24 września, zmianie uległa organizacja pracy w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu - zwłaszcza w budynku przy ul. Szybkiej. Zgodnie z wydanym zarządzeniem sale rozpraw na parterze i pierwszym piętrze zostały zamknięte i wyłączone z użytkowania, a piątkowe rozprawy zostały odwołane. Ponadto nieczynna jest czytelnia akt sądowych oraz biuro podawcze. "Jego funkcje przejmuje biuro podawcze znajdujące się w budynku sądu okręgowego przy ul. Sądowej 1 we Wrocławiu" - poinformowano. Do 24 września pozostaje nieczynna także czytelnia akt przy ul. Sądowej 1.