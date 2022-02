UNICEF: Zdrowie i życie 7,5 mln dzieci na Ukrainie jest zagrożone. "Rozpaczliwie potrzebują pokoju"

UNICEF apeluje o 66,4 mln dolarów

UNICEF apeluje do stron konfliktu o nieustanną ochronę wszystkich dzieci oraz umożliwienie organizacjom humanitarnym bezpiecznego i szybkiego dotarcia do potrzebujących dzieci, gdziekolwiek się znajdują. Organizacja wzywa strony konfliktu do powstrzymania się od niszczenia podstawowej infrastruktury, w tym wodociągów, placówek ochrony zdrowia i szkół.