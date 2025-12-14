Wiceszef MON o decyzji Cenckiewicza: prywatna wendetta

Tomczyk: Cenckiewicz prowadzi swoją prywatną wndettę Źródło: TVN24

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk był pytany w niedzielnych "Faktach po Faktach" w TVN24 o przywrócony do obiegu przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Raport Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej.

W ocenie wiceministra szef BBN Sławomir Cenckiewicz prowadzi swoją "prywatną wedettę". - Tylko jest pewien problem. On stoi na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego i świadczy o głowie państwa i przede wszystkim o naszym państwie - podkreślił. Zaznaczył też, że instytucje zajmujące się sprawami bezpieczeństwa "są widziane przez wszystkich, zarówno naszych sojuszników, jak i wrogów".

- Za każdym razem, kiedy ktoś, kto za to bezpieczeństwo odpowiada, czyli albo rząd, albo prezydent, robi coś takiego, to nie tylko jest to faul, ale jest to działanie na szkodę państwa - ocenił.

