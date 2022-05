BBC potwierdziła nazwiska 2336 rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli podczas walk w Ukrainie

Na jednym z cmentarzy w Krasnodarze wydzielono osobny obszar do pochówku wojskowych. Dziennikarze BBC zbadali także tamtejsze groby i odkryli co najmniej 11 żołnierzy i oficerów, którzy mogli zginąć w Ukrainie. Mieli od 19 do 37 lat, na krzyżach wiszą ich zdjęcia w mundurach wojskowych, w pobliżu leżą wieńce rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Żadne z 11 nazwisk zmarłych nie zostało ujawnione publicznie - podała BBC.

1,8 razy więcej nazwisk

Spośród 2336 zabitych 443 to oficerowie. - Sierżanci i inni młodsi dowódcy w armii rosyjskiej najczęściej tylko obsługują sprzęt wojskowy lub wykonują rozkazy. Oznacza to, że oficerowie są zmuszeni do przejęcia większej liczby funkcji w prowadzeniu bitwy na linii frontu. Oficer rosyjski zatem ma większe szanse, by zginąć w walce niż oficerowie wielu innych armii – powiedział BBC Samuel Crenny-Evans z Brytyjskiego Królewskiego Instytutu Studiów nad Obronnością i Bezpieczeństwem.