Najnowsze

Atak dronów ukraińskich na obwód moskiewski. Są ofiary

Woskriesiensk, Rosja
Rosja zestrzeliła kilkadziesiąt ukraińskich dronów. Ukraina odparła liczne ataki sił rosyjskich (wideo z 3 sierpnia)
Źródło: Reuters
Dwie osoby zginęły w wyniku ataku dronów ukraińskich na obwód moskiewski - poinformował gubernator regionu Andriej Worobiow. Władze w Kijowie jak dotąd nie odniosły się do tych doniesień.

Andriej Worobiow przekazał, że rosyjska obrona zestrzeliła cztery drony ukraińskie w miejscowościach Woskriesiensk i Kołomna. Poinformował również, że w Woskriesiensku w pożarze prywatnego domu zginęły dwie osoby: 76-letnia kobieta i jej sześcioletni wnuk.

Gubernator obwodu moskiewskiego nie sprecyzował, czy dron uderzył w prywatny dom, czy na budynek spadły fragmenty zestrzelonego bezzałogowca.

Woskriesiensk w Rosji
Woskriesiensk w Rosji
Źródło: Mapy Google

"W mieście Woskriesiensk zostały uszkodzone elewacje kilku budynków, na miejscu pracują służby ratownicze" - napisał na Telegramie Worobiow.

Uszkodzenia w Woskriesiensku
Uszkodzenia w Woskriesiensku
Źródło: t.me/vorobiev_live

Dane resortu obrony w Moskwie

Rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła w nocy z niedzieli na poniedziałek 84 ukraińskie bezzałogowce - przekazała agencja Reutera, powołując się na dane resortu obrony Rosji. Cztery drony zostały strącone nad obwodem moskiewskim.

Ukraińskie drony nad Moskwą. Zakłócenia na lotnisku
Ukraińskie drony nad Moskwą. Zakłócenia na lotnisku

Świat

Rosyjskojęzyczny niezależny portal Moscow Times przypomniał, że poprzedni atak dronów ukraińskich w rejonie Moskwy nastąpił 23 września. Wówczas Ukraińcy użyli 41 bezzałogowców. Większość z nich została strącona.

Władze w Kijowie jak dotąd nie odniosły się do doniesienia gubernatora Worobiowa w sprawie ofiar w Woskriesiensku.

Autorka/Autor: tas/akw

Źródło: PAP, Moscow Times

Źródło zdjęcia głównego: Mapy Google

UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieMoskwa
