Atak dronów ukraińskich na obwód moskiewski. Są ofiary

Andriej Worobiow przekazał, że rosyjska obrona zestrzeliła cztery drony ukraińskie w miejscowościach Woskriesiensk i Kołomna. Poinformował również, że w Woskriesiensku w pożarze prywatnego domu zginęły dwie osoby: 76-letnia kobieta i jej sześcioletni wnuk.
Gubernator obwodu moskiewskiego nie sprecyzował, czy dron uderzył w prywatny dom, czy na budynek spadły fragmenty zestrzelonego bezzałogowca.
"W mieście Woskriesiensk zostały uszkodzone elewacje kilku budynków, na miejscu pracują służby ratownicze" - napisał na Telegramie Worobiow.
Dane resortu obrony w Moskwie
Rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła w nocy z niedzieli na poniedziałek 84 ukraińskie bezzałogowce - przekazała agencja Reutera, powołując się na dane resortu obrony Rosji. Cztery drony zostały strącone nad obwodem moskiewskim.
Rosyjskojęzyczny niezależny portal Moscow Times przypomniał, że poprzedni atak dronów ukraińskich w rejonie Moskwy nastąpił 23 września. Wówczas Ukraińcy użyli 41 bezzałogowców. Większość z nich została strącona.
Władze w Kijowie jak dotąd nie odniosły się do doniesienia gubernatora Worobiowa w sprawie ofiar w Woskriesiensku.
Autorka/Autor: tas/akw
Źródło: PAP, Moscow Times
Źródło zdjęcia głównego: Mapy Google