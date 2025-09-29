Atak dronów ukraińskich na obwód moskiewski. Są ofiary

Rosja zestrzeliła kilkadziesiąt ukraińskich dronów. Ukraina odparła liczne ataki sił rosyjskich (wideo z 3 sierpnia) Źródło: Reuters

Andriej Worobiow przekazał, że rosyjska obrona zestrzeliła cztery drony ukraińskie w miejscowościach Woskriesiensk i Kołomna. Poinformował również, że w Woskriesiensku w pożarze prywatnego domu zginęły dwie osoby: 76-letnia kobieta i jej sześcioletni wnuk.

Gubernator obwodu moskiewskiego nie sprecyzował, czy dron uderzył w prywatny dom, czy na budynek spadły fragmenty zestrzelonego bezzałogowca.

Woskriesiensk w Rosji Źródło: Mapy Google

"W mieście Woskriesiensk zostały uszkodzone elewacje kilku budynków, na miejscu pracują służby ratownicze" - napisał na Telegramie Worobiow.

Uszkodzenia w Woskriesiensku Źródło: t.me/vorobiev_live

Dane resortu obrony w Moskwie

Rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła w nocy z niedzieli na poniedziałek 84 ukraińskie bezzałogowce - przekazała agencja Reutera, powołując się na dane resortu obrony Rosji. Cztery drony zostały strącone nad obwodem moskiewskim.

Rosyjskojęzyczny niezależny portal Moscow Times przypomniał, że poprzedni atak dronów ukraińskich w rejonie Moskwy nastąpił 23 września. Wówczas Ukraińcy użyli 41 bezzałogowców. Większość z nich została strącona.

Władze w Kijowie jak dotąd nie odniosły się do doniesienia gubernatora Worobiowa w sprawie ofiar w Woskriesiensku.

