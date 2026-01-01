Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze
|

"Rok zmian" nie przyniósł przełomu. Ochrona zdrowia w kolejny wchodzi ze starymi problemami

Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
W 2026 roku przed systemem ochrony zdrowia stoją ogromne wyzwania finansowe i organizacyjne
W 2026 roku przed systemem ochrony zdrowia stoją ogromne wyzwania finansowe i organizacyjne
Źródło: Shutterstock
Zmiany personalne w kierownictwie resortu, zapowiedzi reform i kolejne strategie miały uporządkować system ochrony zdrowia. Miniony rok przyniósł jednak więcej diagnoz i niezamkniętych dyskusji niż realnych terapii. Nierozwiązane spory dotyczące wynagrodzeń medyków, niezamknięta luka finansowa NFZ i przeciągające się reformy sprawiają, że 2026 rok zaczyna się z bagażem nierozwiązanych problemów i pytaniem, czy tym razem uda się przejść od deklaracji do działania.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Mimo zmian kadrowych i zapowiedzi reform, ochrona zdrowia nadal zmaga się z dobrze znanymi problemami: luką finansową NFZ, zadłużeniem szpitali i brakiem zgody co do zmian w ustawie podwyżkowej.
  • W minionym roku uchwalono ustawę o reformie szpitalnictwa i rozwijane są projekty cyfryzacyjne (takie jak e-rejestracja). Część istotnych rozwiązań, takich jak Centra Zdrowia Psychicznego, wciąż funkcjonuje jednak w trybie pilotażowym.
  • W 2026 roku przed systemem ochrony zdrowia stoją ogromne wyzwania finansowe i organizacyjne. Bez politycznego porozumienia i spójnej wizji reform grozi nam dalsze "leczenie objawowe".
  • Więcej tekstów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

- Cały resort zostanie odpartyjniony i odpolityczniony - to słowa, jakimi premier Donald Tusk zapowiedział kadrową rewolucję w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia. W lipcu ze stanowiskiem szefowej resortu pożegnała się Izabela Leszczyna. Zastąpiła ją Jolanta Sobierańska-Grenda, prawniczka, od 2017 prezeska zarządu spółki Szpitale Pomorskie. Jej specjalnością na Pomorzu były procesy restrukturyzacyjne, jakie przeprowadziła w ciągu swojej kariery w około 30 lecznicach, zamieniając wielomilionowe straty w wielomilionowe zyski operacyjne netto. - Bardzo mocną ręką, czasami wbrew okolicznościom i wbrew różnym interesom zrobiła ład i porządek, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia i szpitale w województwie pomorskim - zapowiadał Tusk.

Resort zdrowia "odpolityczniony" i "odpartyjniony"

Na rzeczywistą kadrową rewolucję musieliśmy jednak zaczekać do września. To wtedy nastąpiła wymiana wiceministrów. Swoje stanowiska opuścili wszyscy nominowani przez Izabelę Leszczynę, oprócz Katarzyny Kacperczyk: Urszula Demkow (Polska 2050), Marek Kos (Polskie Stronnictwo Ludowe) i Wojciech Konieczny (Lewica). Wcześniej, pod koniec sierpnia, ze stanowiskiem wiceministra pożegnał się Jerzy Szafranowicz. Nominacje otrzymali natomiast: Katarzyna Kęcka, z wykształcenia pielęgniarka, dyrektor Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie, oraz Tomasz Maciejewski, ginekolog położnik, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Katarzyna Kęcka zajęła się kadrami medycznymi, a Tomasz Maciejewski - e-zdrowiem i rozwijaniem elektronicznych narzędzi, takich jak e-rejestracja na wybrane badania i wizyty u lekarza czy e-karta DiLo (diagnostyki i leczenia onkologicznego). Katarzyna Kacperczyk w resorcie już wcześniej odpowiadała za nadzór nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu. Teraz jej obowiązki poszerzyły się o politykę lekową.

Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia. Od lewej: Katarzyna Kacperczyk, Jolanta Sobierańska-Grenda, Tomasz Maciejewski, Katarzyna Kęcka.
Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia. Od lewej: Katarzyna Kacperczyk, Jolanta Sobierańska-Grenda, Tomasz Maciejewski, Katarzyna Kęcka.
Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Pod koniec września w Sejmie nowa szefowa resortu zdrowia przedstawiła główne założenia i plany Ministerstwa Zdrowia. Opierają się one na trzech filarach: "Zdrowy szpital, bezpieczny pacjent", "Zdrowe serce, zdrowe mózgi" oraz "Cyfryzacja ochrony zdrowia". Co wydarzyło się w tych obszarach w minionym roku i jakie są wyzwania na 2026?

Eksperci ostrzegali już rok wcześniej

Mówiąc o pierwszym ze wspomnianych wyżej filarów - "Zdrowy szpital, bezpieczny pacjent" - nie możemy nie odnieść się do tego, co zdaje się być największym problemem zdrowia - nie tylko w kontekście szpitali, ale całego systemu. I nie tylko w minionym roku. Chodzi o finanse.

Przed tym, że problem z domykaniem budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia z roku na rok będzie coraz większy, już w czerwcu 2024 roku ostrzegała Federacja Przedsiębiorców Polskich. Organizacja porównała spodziewane dochody ze składki zdrowotnej i innych podatków z koniecznym poziomem wydatków do pokrycia, określonym w tzw. ustawie nakładowej (6,5 proc. w stosunku do PKB sprzed dwóch lat). Okazało się, że już na tym poziomie analizy niedobór wynosi 12,7 mld zł dla roku 2025, 25,5 mld zł w 2026 roku i 36,8 mld zł w roku 2027. Luka zwiększa się jeszcze bardziej, jeśli doliczymy do tego chociażby skutki realizacji tzw. ustawy podwyżkowej, gwarantującej pracownikom publicznego sektora ochrony zdrowia wzrost wynagrodzeń w lipcu każdego roku.

FPP już wtedy przedstawiła też swoje rekomendacje - m.in. przekierowanie do NFZ części pieniędzy zamrożonych na koncie Funduszu Medycznego czy zmianę sposobu naliczania podwyżek wynagrodzeń i przesunięcie ich z lipca na styczeń. Rekomendacje pozostały rekomendacjami, a rok 2025 przyniósł realizację wizji przewidywanej rok wcześniej przez analityków.

Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Powrót Glika po długiej przerwie. Cracovia podtrzymała noworoczną tradycję
EUROSPORT
Kaucja butelki plastikowe
Zmiany w systemie kaucyjnym. Koniec okresu przejściowego
BIZNES
imageTitle
Amerykanka potwierdziła klasę w Tour de Ski
EUROSPORT
Obwód zaporoski
"Nie może być żadnych przerw w ochronie ludzkiego życia". Zełenski z apelem
Świat
plug
Pług śnieżny siał spustoszenie. Nagranie
METEO
imageTitle
Znakomity Tomasiak w grze o podium. Noworoczny konkurs w Ga-Pa
RELACJA
Straż miejska zatrzymała nietrzeźwego kierowcę przy placu Szembeka
"Rozbrajająco szczery" kierowca
WARSZAWA
imageTitle
Życie Świątek odmieniło się w 2025 roku, ale ciągle jej mało
EUROSPORT
Straż Parku pomogła wychłodzonemu turyście z Czech
W nocy zauważyli turystę, który nie był w stanie kontynuować wędrówki
Wrocław
imageTitle
Trzęsienie ziemi w Chelsea
EUROSPORT
Pożar kościoła w Amsterdamie
Pożar zabytkowego kościoła w noworoczną noc
Świat
Zniszczony wieżowiec w Kijowie po ataku rosyjskim (17.06.2025)
Życie stało się "walką o przetrwanie". Rok wojny w liczbach
Świat
imageTitle
Dodatek w skarpetce. Po konkursie dyskwalifikacja
EUROSPORT
Szpital w Ostrowie Wielkopolskim
Nie żyje kobieta potrącona przez auto na chodniku. Dwie osoby zatrzymane
Poznań
Oblodzenia, oblodzone drogi
Kolejne ostrzeżenia IMGW. Groźna aura nie odpuszcza
METEO
Donald Tusk
Tusk z życzeniami dla Europejczyków: bądźcie jak Polska
Polska
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Zasiłek pogrzebowy w górę
BIZNES
Awaria wodociągowa na Białołęce
Awaria wodociągowa, mieszkańcy korzystają ze studni oligoceńskiej
WARSZAWA
Co nas czeka w polityce w 2026 roku
"Wie, że ma swoje pięć minut". Kto w 2026 roku może politycznie urosnąć
Marcin Złotkowski
Zohran Mamdani zaprzysiężony na burmistrza Nowego Jorku
Nowy Jork ma nowego burmistrza
Świat
Pociąg utknął koło Nidzicy
Drzewo uszkodziło sieć trakcyjną, pociąg utknął koło Nidzicy
Olsztyn
Jest szansa na śnieg
Śnieg zostanie z nami na dłużej. Nadciąga fala arktycznego powietrza
METEO
Policjanci pomogli mężczyźnie bezpiecznie opuścić jezdnię
Niewidomy senior szedł środkiem ronda
Rzeszów
imageTitle
Faworyci, Polacy, legenda wydm. Czas zacząć Rajd Dakar
EUROSPORT
Quebec Kanada shutterstock_2133959187
Nie płacą alimentów, stracą prawo jazdy. Nowe przepisy
BIZNES
imageTitle
Krytykują Sabalenkę, a ona swoje. "Następny mecz zróbmy w innym formacie"
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali 39-latka
Rowerzysta zginął, kierowca próbował uciec. Sąd zdecydował o areszcie
WARSZAWA
Nie żyje 50-latek
Mężczyzna śmiertelnie raniony nożem, trzy osoby zatrzymane
Poznań
Do zdarzenia doszło w Nowym Dworze Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne)
W zgliszczach znaleźli ciało mężczyzny
Kraków
Jeszcze przed przyjazdem służb ewakuowało się 19 osób
Ogień na poddaszu hotelu, ewakuowało się kilkanaście osób
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica