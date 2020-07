Pytanie matematyczne w "Milionerach" za 40 tysięcy złotych

Jeżeli przez dwustumetrowy tunel pociąg przejeżdża w 10 sekund, to porusza się on równo 7 km/h, niecałe 20 km/h, ponad 70 km/h czy prawie 200 km/h? Na to pytanie w "Milionerach" odpowiadał pan Filip Olszówka z Tarnowa.

W czwartkowych "Milionerach" zagrał pan Filip. Do udzielenia poprawnych odpowiedzi na pierwsze cztery pytania nie potrzebował nawet odczytania czterech wariantów. Odpowiedział od razu po przeczytaniu pytania.

Piąte pytanie o najbardziej znany pangram - czyli zdanie zawierające wszystkie litery alfabetu - oraz szóste pytanie o ostatniego męskiego przedstawiciela dynastii Jagiellonów również nie przysporzyło mu kłopotu.

Do pytania za gwarantowane 40 tysięcy złotych dotarł ze wszystkimi kołami ratunkowymi.

Z jaką prędkością porusza się pociąg, jeśli przez dwustumetrowy tunel przejeżdża w 10 sekund?

A: równo 7 km/h B: niecałe 20 km/h C: ponad 70 km/h D: prawie 200 km/h

Na początku takiego działania należy obliczyć, jaką prędkość podaną w metrach na sekundy przebył pociąg, a dopiero później powinno się zamienić jednostki na km/h. Pan Filip pamiętał, że jeden kilometr to 1000 metrów, a jedna godzina to 3600 sekund, co pozwoliło mu sprawnie obliczyć prawidłową odpowiedź.

Jeżeli przez dwustumetrowy tunel pociąg przejeżdża w 10 sekund to porusza się on dokładnie z prędkością 72 km/h. Zatem poprawną odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź C: "ponad 70 km/h". Na tę odpowiedź zdecydował się pan Filip, dzięki czemu zdobył gwarantowane 40 tysięcy złotych.

Co łączy Brazylię, Indonezję i Kenię?

Przez Brazylię, Indonezję i Kenię przechodzi równik, mają identyczne PKB per capita, ich stolice leżą nad morzem czy to monarchie parlamentarne? Tak brzmiało pytanie za 75 tysięcy złotych.

Autor:paj//now