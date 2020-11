Jechali na protest do Warszawy, na autostradzie zatrzymała ich policja. "Skuli nas i przewieźli do komendy"

Na autostradzie A2 w okolicach Pruszkowa policja zatrzymała auta, którymi przedstawiciele Inicjatywy Pracowniczej jechali do Warszawy na Strajk Kobiet. Zostali przewiezieni do komendy i po kilku godzinach zwolnieni. - Bez żadnego papierka, bez protokołu zatrzymania, tak jakby tego w ogóle nie było - mówią. Policja zapewnia, że zatrzymanie odbyło się w zgodzie z prawem.

Do zatrzymania kobiet doszło w piątek. - Jechałyśmy kilkoma autami na protest do Warszawy za legalną aborcją. Zostaliśmy zatrzymani i skontrolowani na autostradzie A2 kilkukrotnie. W sumie z pięciu aut, cztery zostały skontrolowane. Za jednym policja wysłała nawet helikopter. Auto, w którym byłam było zatrzymywane trzy razy – mówi Marta Rozmysłowicz z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.

Do pierwszej kontroli miało dojść jeszcze w Wielkopolsce. Kolejna miała mieć miejsce pod Łowiczem, a trzecia w okolicach Pruszkowa. - Za pierwszym razem zostaliśmy spisani, za drugim razem zostaliśmy spisani, nasze auto zostało skontrolowane, a treść banerów zweryfikowana. Za trzecim razem drogówka wezwała posiłki, które dokonały interwencji. Wyciągnęli nas z auta, skuli nas za plecami i w taki sposób przewieźli do komendy w Pruszkowie – opowiada Rozmysłowicz.

"Środki niedostosowane do realiów"

- Środki zostały niedostosowane zupełnie do realiów. Nie został nam podany powód zatrzymania. Kiedy zapytałam policjanta, który otworzył drzwi z mojej strony, o powód zatrzymania, ten bezprecedensowo wyciągnął mnie z samochodu i ciągnął po betonie aż do krawężnika. Tam leżącą skuli mnie i odprowadzili do radiowozu – mówi Dominika Bartkowska z Inicjatywy Pracowniczej.