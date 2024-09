Trwają ewakuacje mieszkańców z zalanych miejscowości na południu Polski. Dramatyczna sytuacja jest w Kłodzku (Dolnośląskie) i Głuchołazach (Opolskie). Trudna sytuacja jest też w województwie Śląskim. Woda wdziera się do budynków. Służby apelują do mieszkańców, aby wykonywali polecenia dotyczące ewakuacji.

Po ulewnych deszczach zalewa południe Polski. Woda przedziera się przez wały i zabezpieczenia, zalewa kamienice i domy. W niektórych miejscach spadło prawie 300 litrów wody na metr kwadratowy - tyle, ile powinno spaść w pół roku. Dzisiaj na południu kraju nadal ma padać. Służby są w pogotowiu przez całą dobę. Do pomocy zadysponowano wojsko. W wielu miejscach zarządzono ewakuację mieszkańców. Służby apelują o wykonywanie poleceń dotyczących ewakuacji.

W powiecie kłodzkim zarządzono ewakuację 1600 osób. Komunikat z alertem "Uwaga! Możliwa ewakuacja w powiecie kłodzkim na terenach położonych wzdłuż rzek Biała Lądecka i Nysa Kłodzka. Zachowaj ostrożność. Stosuj się do poleceń służb" otrzymali mieszkańcy miejscowości:

W niedzielę policja poinformowała, że część ulic nadal jest zalana, co utrudnia lub całkowicie uniemożliwia poruszanie się. Kilka ulic zostało wyłączonych z ruchu. Inaczej kursują miejskie autobusy.

Służby zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w domach.

W sobotę burmistrz Głuchołaz zaapelował do mieszkańców miasta i niżej położonych wiosek, którzy mieszkają w pasie do 200 metrów od rzeki, o samoewakuację. Powodem było zagrożenie, że woda przedrze się przez wały i uszkodzi most.