Niemieccy socjaldemokraci wybrali nowe kierownictwo

Czy Jerzy Urban żałuje tego, co robił w czasie stanu wojennego? Jak 13 grudnia 1981 r. Barbara Labuda łączyła opiekę nad dzieckiem i konieczność ostrzegania przyjaciół z "Solidarności" przed aresztowaniami? Co w stanie wojennym robiła Wanda Traczyk-Stawska? O to wszystko Konrad Piasecki pyta swoich rozmówców w nowym cyklu "1981. Rozmowy o stanie wojennym", dostępnym od niedzieli tylko w TVN24 GO.