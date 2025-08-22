21-letnia Millie Bobby Brown adoptowała dziecko

Jake Bongiovi i Millie Bobby Brown Źródło: Archiwum Reutera

Kluczowe fakty: Aktorka przyznała, że odkąd poznała swojego przyszłego męża, zaczęła myśleć o zostaniu mamą.

Ślub wzięła w wieku 20 lat.

Jak przyznała, żadne z rodziców pary nie było przeciwne ich małżeństwu w tak młodym wieku.

Millie Bobby Brown poinformowała na swoim Instagramie, że "tego lata powitali na świecie słodką córeczkę, która została adoptowana". 21-letnia gwiazda, znana głównie z serialu "Stranger Things" i filmów o Enoli Holmes, rok temu została żoną Jake'a Bongioviego, którego ojcem jest znany amerykański muzyk rockowy, Jon Bon Jovi.

W marcu aktorka wystąpiła w podcaście "Smartless", w którym opowiedziała o swoim pragnieniu bycia młodą mamą. - Moja mama urodziła swoje pierwsze dziecko w wieku 21 lat, a tata miał 19. I wiecie, to było moje marzenie, odkąd poznałam Jake'a - powiedziała. - Od dziecka mówiłam mamie, że chcę być taką mamą, jaką moja mama była dla mnie - dodała.

"Jesteśmy niezmiernie podekscytowani, że możemy rozpocząć ten piękny, kolejny rozdział rodzicielstwa w spokoju i prywatności", informuje Brown, a swój wpis kończy słowami "I było ich troje. Z miłością. Millie i Jake Bongiovi". Jak podaje BBC, para nie ujawniła imienia adoptowanej córki, nie jest też znany wiek dziecka.

Choć pod postem, w którym aktorka ogłosiła nowinę, możliwość zamieszczania komentarzy jest zablokowana, to fani składają gratulacje pod wcześniejszymi wpisami. "Wiem, że usunęłaś swoje komentarze, ale chcę tylko powiedzieć, jak niesamowita jesteś, wiedząc, że adoptowałaś dziecko, i dałaś mu kochającą matkę i ojca. Oboje jesteście niesamowici", napisała jedna z obserwatorek. Kolejna dodaje: "Dziękuję, że dajesz dziecku dom i bezpieczeństwo".

Ślub w młodym wieku

Para pobrała się w młodym wieku, ale jak mówiła aktorka w podcaście "Call Her Daddy", nie było to sprzeczne z poglądami żadnego z ich rodziców. Poznali się przez wspólnego znajomego, a obecnie mieszkają na farmie.

W zeszłym roku aktorka zakończyła zdjęcia do serialu, który przyniósł jej popularność, czyli "Stranger Things", a pod koniec czerwca dobiegla końca praca nad trzecią częścią brytyjskiego kryminalnego filmu "Enola Holmes".

