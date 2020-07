Pytanie w "Milionerach" o datę śmierci króla Polski za 125 tysięcy złotych

Żeby wygrać główną nagrodę należy poprawnie odpowiedzieć na 12 pytań. Każdy uczestnik ma do wykorzystania trzy koła ratunkowe: pytanie do publiczności, pół na pół oraz telefon do przyjaciela. Z pierwszego z nich pan Marcin skorzystał już przy pytaniu za gwarantowany tysiąc złotych o znaczenie słowa "skuć". Publiczność z 83 proc. pewnością pomogła mu poprawnie odpowiedzieć na to pytanie.