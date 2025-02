Wierni opłakują zamordowanego proboszcza. "Był oddany ludziom, żył dla mieszkańców"

- Był tak oddany swoim ludziom, zawsze z szacunkiem. Jak do chorego poszedł, to go tak na duchu potrafił podtrzymać. Kiedy ślubu udzielał młodym, to tak im pięknie na tę nową drogę powiedział, że ludzie siedzący podczas tej uroczystości aż rośli - wspomina swojego kapłana wierny.