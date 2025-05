Izrael ostrzelał cele wojskowe w Syrii. Zginął cywil

Izraelski atak w rejonie Tartusu Źródło: Reuters

Syryjskie media państwowe podały, że w wyniku izraelskiego ataku w regionie Latakii zginął cywil.

Izraelska armia ogłosiła, że "zaatakowała składy broni zawierające pociski (...), które stanowiły zagrożenie dla swobody żeglugi morskiej, zarówno międzynarodowej, jak i izraelskiej, w regionie Latakii". W komunikacie podkreślono też, że armia "podejmie działania przeciwko wszelkim zagrożeniom dla Izraela i jego obywateli".

Izrael uderzył w Syrię

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, organizacja pozarządowa z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która ma rozległe źródła w Syrii, poinformowała, że "izraelskie ataki wymierzone były w pozycje wojskowe w regionach Tartus i Latakia". Według Obserwatorium w regionie Latakii izraelskie lotnictwo uderzyło w koszary, gdzie doszło do potężnych eksplozji.

W nadmorskiej prowincji Latakia znajduje się rosyjska baza lotnicza Humajmim.

Baza lotnicza Humajmim Źródło: Pavel Nemecek/CTK/PAP

Był to pierwszy izraelski nalot w Syrii od początku maja. Między grudniem 2024 roku, kiedy to islamistyczni rebelianci obalili reżim Baszara al-Asada, a majem, Izrael przeprowadził dziesiątki nalotów na cele w Syrii. Większość uderzeń skierowana była w składy broni należące wcześniej do sił Asada.

Jak pisze agencja dpa, bombardowanie tych składów przez Izrael ma na celu zapobieżenie przejęciu ich przez dżihadystów i inne siły wrogie Izraelowi.