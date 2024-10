W sierpniu na polskich radarach pojawił się niezidentyfikowany obiekt. Wojskowi podejrzewali, że to rosyjski dron. Wleciał z Ukrainy i zniknął w rejonie gminy Tyszowce (woj. lubelskie). Poszukiwania szczątków obiektu nic nie dały. Specjalna komisja wydała właśnie raport, w którym stwierdziła, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Pozostałe wnioski płynące z raportu zostały utajnione. Ekspert portalu defence24.pl komentuje, że to niemożliwe, żeby do Polski nic nie wleciało.