Finlandia i Szwecja o rozmieszczeniu broni jądrowej i wejściu do NATO. "Żadnych warunków wstępnych"

Tylko w październiku w powiecie chrzanowskim (Małopolska) doszło do 54 wstrząsów, najwięcej ich było w Trzebini. Według władz gminy to efekt pracy kopalni węgla w sąsiednim Jaworznie. Mieszkańcy obawiają się powstawania kolejnych zapadlisk, podobnych do tego, które powstało na cmentarzu. Burmistrz chce wyjaśnień i deklaracji zadośćuczynienia ewentualnych strat. W odpowiedzi na nasze pytania Tauron Wydobycie przekonywało, że wstrząsy "nie mają żadnego oddziaływania na powierzchnię".