Pobrali się po rozpoczęciu wojny, razem wstąpili do sił obrony terytorialnej. "Wygramy, Ukraina to nasz kraj"

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. - Teraz walczymy o przetrwanie. To nasza główna motywacja. Ale walczymy też o to, by być równoprawnymi członkami Europy - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.