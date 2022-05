Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę trwa już 75. dobę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w niedzielę wieczorem, że około 60 osób, które ukryły się w szkole we wsi Biłohoriwka na wschodzie kraju, zginęło w sobotę w wyniku rosyjskiego bombardowania. Podkreślił również, że odblokowanie Mariupola drogą wojskową jest obecnie niemożliwe z powodu braku ciężkiego uzbrojenia. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Wartość kolejnej części pomocy wojskowej Kanady dla Ukrainy wyniesie 50 milionów dolarów kanadyjskich - napisano w komunikacie biura prasowego premiera Kanady. Wcześniej w niedzielę szef rządu tego kraju Justin Trudeau złożył wizytę w Kijowie. Według komunikatu na warte 50 milionów CAD dostawy składać się będzie 18 kamer do dronów oraz niezbędne serwisowanie i naprawy, a także warte 15 milionów CAD zdjęcia satelitarne wysokiej rozdzielczości. Ponadto Kanada przekaże broń lekką i amunicję o wartości do 1 miliona CAD i dodatkową amunicję do haubic M777 howitzer.