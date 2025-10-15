W lesie zaatakowały go psy, mężczyzna zmarł w szpitalu

Do zdarzenia doszło w Zielonej Górze Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, w ciągu dnia. Jak informował portal News Lubuski, kierowca ciężarówki zatrzymał na MOP Racula Wschód, żeby zrobić sobie przerwę w podróży. W wolnym czasie miał pójść zbierać grzyby w lesie, w pobliżu strzelnicy. I to tam został zaatakowany przez kilka psów, które dotkliwie go pogryzły.

46-latek zdołał jeszcze zadzwonić pod numer alarmowy. Na miejsce skierowano policjantów oraz pogotowie.

"Niestety, nie udało się go uratować"

Rannego mężczyznę przewieziono do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Niestety, szpital przekazał smutne wieści. W środę rano 46-latek zmarł.

- Trafił do nas w bardzo poważnym stanie, można powiedzieć, że krytycznym. Mimo wysiłków całego zespołu, niestety, nie udało się go uratować. Obrażenia były tak poważne, że przeszedł kilka operacji. Najdłuższa z nich trwała około osiem godzin - powiedziała nam rzeczniczka lecznicy Sylwia Malcher-Nowak.

Okoliczności tragedii wyjaśniają policja i prokuratura.

Więcej informacji wkrótce.

OGLĄDAJ: TVN24 HD